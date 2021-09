De Harman Kardon Radiance 2400 is het eerste product van Harman dat uitgerust is met gepatenteerde Constant Beamwidth Technology. Deze technologie zorgt ervoor dat, via nauwkeurig afgestemde beamformingcomponenten, iedereen hetzelfde hoort qua audio in een kamer.

De technologie brengt 24 gekalibreerde 1,25-inch transducers samen, in elk van de Radiance-luidsprekers, om van hoek tot hoek dezelfde geluidsdekking te bieden.

Harman Kardon Radiance 2400

De slanke zuilen (de luidsprekers) zijn 1,8 meter hoog, terwijl ze 51 mm breed en 58 mm diep zijn. Het onderste gedeelte loopt taps toe naar de champagneglasvormige voet, waarin de draadloze componenten en digitale versterkers voor het systeem zijn ondergebracht. De luidsprekers zijn tevens uitgerust met de Digital Loop Amplifier-technologie van Harman Kardon die natuurlijke fouten en vervormingsafwijkingen corrigeert die optreden bij digitale versterking. Ondertussen zorgt de draadloze 10″, 200 W subwoofer voor de basprestaties.

Harman Kardon Radiance kun je aansluiten op een eigen av-installatie. De compacte digitale hub kan worden aangesloten op tv, gameconsoles en andere av-apparaten en wifi biedt eenvoudig toegang tot het streamen van HD-muziek via Chromecast built-in of Apple AirPlay.

Via het LCD-touchscreen kun je het systeem bedienen en anders kun je de de meegeleverde Bluetooth-afstandsbediening gebruiken. Ook de set-up is een eitje zonder ingewikkelde installatie: de draadloze verbinding tussen de digitale hub, luidsprekers en subwoofer is vanuit de doos direct klaar voor gebruik.

Prijs en beschikbaarheid

De Harman Kardon Radiance 2400 is beschikbaar vanaf september 2021 via harmankardon.nl en geselecteerde dealers voor een prijs van 3.999 euro.