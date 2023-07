Harman Kardon introduceert drie speakers, waaronder de Aura Studio 4

Harman Kardon Go + Play 3

De Harman Kardon Go + Play 3 is een nieuwe draagbare luidspreker, die van binnen en van buiten opnieuw is vormgegeven. Dankzij de krachtige 3-weg stereodrivers, inclusief een nieuwe zichtbare naar beneden gerichte subwoofer moet de luidspreker een krachtig, dynamisch ruimtevullend geluid bieden. De speaker kan met Bluetooth zowel muziek, podcasts, telefoongesprekken en meer afspelen. Hij komt met een batterijduur tot 8 uur stemt zichzelf automatisch af op zijn nieuwe omgeving voor een geoptimaliseerde geluidservaring.

Met zijn halfronde vorm behoudt de nieuwe generatie van de Harman Kardon Go + Play zijn herkenbare uitstraling, maar dan met een verfijnd en verhoogd design. De luidspreker is voorzien van luxe stoffen en hoogwaardige materialen. Het ontwerp kenmerkt zich door een bovenkant van gehard glas met touchscreen en een handgreep van geanodiseerd aluminium zodat je hem gemakkelijk mee kunt nemen. Voor de stof is aan de buitenkant is 100% gerecycled polyestergaren gebruikt, voor de handgreep 90% gerecycled aluminium en voor het interne frame is 85% gerecycled plastic gebruikt.

De USB-oplaadpoort zorgt ervoor dat je de speaker gemakkelijk op kan laden en met de dubbele far-field microfoons kun je telefoongesprekken voeren, zelfs als je niet naast de speaker staat. Koppel twee speakers draadloos aan elkaar voor een nog groter stereogeluid in grotere ruimtes binnen en buiten.

De luidspreker is vanaf 15 september 2023 in Europa verkrijgbaar voor €349,99.