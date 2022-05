Google kondigt Pixel Buds Pro aan met prijs van 219 euro

De Google Pixel Buds Pro moeten volgens Google het summum zijn van de in-ears, onder meer dankzij een audiochip met zes kernen waarop algoritmes voor actieve ruisonderdrukking en andere elementen draaien. De in-ears denken met de gebruiker mee, onder meer door de Volume EQ-functie waarmee de equalizer geoptimaliseerd wordt aan de hand van het volume waarop je luistert. Google belooft later dit jaar ook spatial audio toe te voegen, alleen beschikbaar in combinatie met Pixel-smartphones. Daarnaast beschikken de in-ears over bluetooth-multipoint, waarmee ze met meerdere apparaten tegelijkertijd verbonden kunnen worden.

Een andere slimmigheid zit volgens Google in diverse sensoren die de druk op de gehoorgang meten en deze druk kunnen verlichten. De functie Silent Seal is in het leven geroepen om de ruisonderdrukking verder te optimaliseren. De bediening van de Google Pixel Buds Pro vindt plaats via aanrakingsgevoelige zijkanten van de oordoppen. Hiermee kan muziek direct bediend worden en kunnen functies zoals ruisonderdrukking in- of uitgeschakeld worden. Natuurlijk is ook de Google Assistent aanwezig voor spraakbediening. De batterijduur van de Pixel Buds Pro bedraagt volgens Google zeven uur met actieve noisecancellation en elf uur zonder.

De Google Pixel Buds Pro worden vanaf 28 juli verwacht en krijgen een prijs van 219 euro mee. Google levert standaard drie verschillende maten siliconen oortipjes mee. Daarnaast heb je de keuze uit een zwarte, blauwe, groene en rode variant. Helaas moet wel gezegd worden dat de kans groot is dat deze in-ears niet officieel naar Nederland komen, net als de Pixel smartphones. De kans is wel aanwezig dat je ze via grijze import kunt kopen.