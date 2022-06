Gaat IKEA binnenkort een platenspeler lanceren?

Het klinkt misschien wat vreemd in de oren. De Zweedse meubelgigant die een platenspeler met de naam OBEGRÄNSAD met Swedish House Mafia gaat lanceren. Swedish House Mafia is een groep van drie dj’s en muziekproducten en ken je wellicht van nummers als Don’t You Worry Child, One en Save the World. Tien jaar geleden vond je deze nummers terug in alle hitlijsten. Gisteren lanceerde IKEA tijdens de 2022 Milan Design Week drie nieuwe producten die in samenwerking met de groep dj’s zijn gemaakt. Naast een bureau voor muziekproductie en een stoel komen we ook een platenspeler tegen. Een platenspeler? Van IKEA? Het lijkt geen 1-aprilgrap.

OBEGRÄNSAD platenspeler van IKEA

De nieuwe collectie heet ‘OBEGRÄNSAD’ en moet in de herfst lanceren. OBEGRÄNSAD is Zweeds voor ‘onbeperkt’ en hint volgens het persbericht van IKEA naar de doelgroep van deze collectie. Onbeperkte creativiteit brengen naar diegene met een gelimiteerd budget.

Veel is er nog niet bekend over de OBEGRÄNSAD platenspeler van IKEA. Het apparaat zou beschikken over een minimalistisch design en moet onder andere werken met de ENEBY bluetoothspeaker van de meubelgigant. IKEA wil het simpel houden, maar wel zorgen voor een vervangbare cartridge en naald van goede kwaliteit. Hoe de ontwikkeling van de platenspeler tot stand kwam kun je hier lezen op de website van IKEA.