Focal lanceert draadloze Bathys hoofdtelefoon met noise cancelling

De Bathys is de eerste draadloze hoofdtelefoon van Focal die uitgerust is met actieve ruisonderdrukking. Er zijn twee modi voor deze ruisonderdrukking; Silent waarmee een luidruchtige omgeving weggefilterd kan worden en Soft waarmee je niet geheel afgezonderd wordt. Daarnaast is er een Transparency modus die omgevingsgeluiden zoals omroepsystemen doorlaat.

Focal voorziet de hoofdtelefoon van bluetooth aptX Adaptive, inclusief SBC en AAC. Daarnaast is het mogelijk de Bathys bedraad aan te sluiten, middels de 3.5mm-poort of de usb-c-poort. Een USB-DAC modus maakt hi-res audio mogelijk tot 24-bit/192kHz. De draadloze hoofdtelefoon komt me teen accuduur van 30 uur, wat verhoogd kan worden naar 35 en 42 uur wanneer je luistert via respectievelijk de 3.5mm-poort of de usb-c-poort. Met 15 minuten opladen voeg je vijf uur aan luistertijd toe.

De bekende M-vorm drivers zijn gemaakt van aluminium/magnesium en het geluid dat ze voortbrengen kan aangepast worden middels de equalizer die in de bijbehorende app beschikbaar gesteld is. Je hebt de keuze uit een zwarte en een zilveren variant.