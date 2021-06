Dynaudio Emit – betaalbare luidsprekers vernieuwd

Het gaat om passieve speakers, zowel voor stereo monitor-modellen (Emit 10 en Emit 20) en twee type vloerstaanders (Emit 30 en Emit 50), eventueel uit te breiden naar een homecinema-opstelling met een centerluidspreker (Emit 25C).

Dynaudio Emit profiteert van grote broers

Daar waar de fabrikant zijn technologie uit hogere klassen na verloop van tijd toepast op andere lijnen, laat Dynaudio de Emit-serie dit keer profiteren van de Evoke-range.

De Cerotar-tweeter heeft zijn weg gevonden welke weer is gebaseerd op de Esotar Forty-tweeter die men ontwikkelde voor de Special Forty jubileumluidspreker. Ook de Airflow magneet in de Cerotar-tweeters – afkomstig van de Esotar 3-tweeter – is gemaakt van keramisch strontiumcarbonaat ferriet+ en de 28mm spreekspoel is gewikkeld van aluminiumdraad.

Om ongewenste resonanties tegen te gaan is de ruimte achter het soft-dome membraam met toepassing van ‘airflow-optimisation’ ontworpen. Voor zuivere frequenties en een gelijkmatigere frequentierespons controleert de Hexis-dome de luchtstroom.

Nauwkeurigheid van High-End niveau

Niet alleen de tweeter in de Dynaudio Emit maar ook de andere drivers – mid/bas, middentoners en woofers – zijn gebaseerd op de Evoke-serie. Dynaudio is kritisch en ontwikkelde conussen van MSP (Magnesium Silicate Polymer) die voldoen aan de specificatie van het merk. Het materiaal is licht, stijf en dempt voor grote nauwkeurigheid. Om de controle te verbeteren over hun beweging worden de drivers direct aan de spreekspoel-constructie gelijmd met verkoperd aluminiumdraad.

Om de klankmatige precisie te vergroten gebruikt Dynaudio dubbele magneetsystemen van ferriet-keramiek welke de beweging en uitslag van de conus beter controleren.

Door combinaties van eerste-, tweede- en vierde-orde wisselfilters voor de luidsprekers spreekt Dynaudio van een hybride ontwerp. Dit om een klankmatige consistentie te realiseren welke belangrijk is voor meerkanaals-systemen.

Dynaudio pronkt met hun Jupiter meetfaciliteit waar al hun speakers worden getuned en geoptimaliseerd. Natuurlijk mocht ook de vernieuwde luidsprekerserie hiervan gebruikmaken.

Betaalbaar met detail zoals we Dynaudio kennen

Door het inwendig dempingsmateriaal op de gram af te wegen maar ook een nieuw ontworpen basreflexpoort met dubbelzijdige uitloop, wordt de turbulentie van lage tonen gereduceerd en zogenaamd ‘puffen’ verminderd.

De kasten van de Emit zijn gemaakt van 18 millimeter MDF en leverbaar in de afwerkingen: zwart, wit en walnoot. Een zwart, magnetisch front maakt het geheel af.

Vanaf 24 juni is de vernieuwde Dynaudio Emit-serie leverbaar in de Benelux.

Prijzen