DTS Play-Fi richt zich met nieuwe features meer op homecinema-ervaring

In het derde kwartaal van dit jaar moeten volgens DTS de eerste televisies verschijnen die compatibel zijn met de ‘Home Theatre’-functies van Play-Fi. Deze televisies kunnen draadloos verbonden worden met stereo- en surround-speakers die over DTS Play-Fi beschikken. Nu is dat eigenlijk al wat achterhaald, want vorig jaar testten we al twee Philips-speakers die middels dit platform draadloos met een Philips-tv verbonden konden worden. De implementatie liet wat te wensen over, maar de mogelijkheid was er al. Ook gaf TP Vision aan dat de 2021-televisies al over volledige Play-Fi-integratie beschikken maar dat nog niet alle opties – waaronder surround – geactiveerd zijn.

DTS Play-Fi surround

Dat gezegd hebbende kondigt Xperi, het bedrijf achter DTS Play-Fi, nu officieel aan dat de standaard geschikt gaat zijn voor communicatie met televisies. Zonder dongle, direct met de tv. Play-Fi-speakers kunnen zo samen met de ingebouwde speakers van de tv, een Play-Fi-soundbar of Play-Fi-surroundspeakers gebruikt worden. Je kunt zelfs maximaal twee subwoofers toevoegen die over de standaard beschikken.

De eerste televisies met ‘DTS Play-Fi Home Theater’ moeten volgens het bedrijf in het derde kwartaal van dit jaar verschijnen. ER worden door Xperi geen namen genoemd, maar Philips is in Europa een van de grootste partners en heeft dus al aangegeven deze functies te gaan ondersteunen.