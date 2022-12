Dit is de Dyson Zone: high-end hoofdtelefoon met luchtzuivering

Eerder dit jaar kondigde Dyson de Dyson Zone aan, een hoofdtelefoon met ingebouwde luchtreiniger. Dit bericht bereikte ons op 30 maart, waardoor we eerst aan een 1 aprilgrap dachten. Dit bleek niet het geval. De Dyson Zone is een echt product en vandaag heeft de fabrikant alle specificaties bekendgemaakt.

Dit is de Dyson Zone

De Dyson Zone is een high-fidelity, actieve ruisonderdrukkende hoofdtelefoon met luchtzuivering. Volgens de fabrikant is dit model ontworpen om de dubbele uitdagingen van stadslawaai en luchtvervuiling aan te gaan. De hoofdtelefoon laat je 50 uur muziek luisteren of vier uur gecombineerde zuivering en audio. Opladen kan via usb-c en duurt 3 uur.

Dyson heeft alle ervaring op het gebied van luchtzuivering toegepast op deze koptelefoon. De compressoren in elke oorschelp zuigen lucht door de dubbellaagse filters en projecteren twee stromen gezuiverde lucht naar de neus en mond van de drager. Dit gaat via het contactloze afneembare vizier. Elektrostatische filters vangen 99 procent van de deeltjesvervuiling zo klein als 0,1 micron op, terwijl K-Carbon, met kalium verrijkte koolstoffilters zich richten op de heersende zure gassen die het meest worden geassocieerd met stadsvervuiling, waaronder NO 2 en SO 2 .

Audio in hoge kwaliteit

Naast luchtzuivering is de Dyson Zone ook ontworpen om audio in hoge kwaliteit te leveren aan de gebruiker. De fabrikant belooft ultralage vervorming en een breed frequentiebereik voor helderheid over bas, middentonen en hoge tonen. Hierbij koos Dyson voor een wetenschappelijke benadering, geleid door audio-onderzoek en gebruikerstests. Vervorming moet tevens zoveel mogelijk worden geneutraliseerd tot onhoorbare niveaus. Frequenties van 6 Hz tot 21 kHz worden gereproduceerd om iedere noot of woord hoorbaar te maken. Drivers van 40 mm, 16 ohm en neodymium luidsprekerdrivers zijn het hart van het audiosysteem. In totaal heeft de Dyson Zone elf microfoons aan boord, waarvan er acht gebruikt worden voor actieve ruisonderdrukking. Geluid van de stad moet zo tot 38 decibel verminderd worden. De andere microfoons zijn voor spraakoproepen, spraakopnames en spraakbesturing.

De Dyson Zone is volgens de fabrikant gebouwd op comfort en gemak. Ook de app draagt hier aan bij. De MyDyson-app geeft je niet alleen inzicht in de luchtkwaliteit, ook kun je het audiogedeelte en de ANC bedienen. Ook vind je een equalizer om het geluid aan te passen.

Prijs en beschikbaarheid

Voorlopig lijkt het er niet op dat de Dyson Zone naar Europa komt. In eerste instantie verschijnt de hoofdtelefoon met luchtzuivering voor de Verenigde Staten, China, Verenigd Koninkrijk, Hong Kong en Singapore. Het product is vanaf januari beschikbaar, maar een prijs is nog niet bekend.