Dyson lanceert hoofdtelefoon met ingebouwde luchtreiniger

De Dyson Zone is in de eerste plaats een hoofdtelefoon, voorzien van actieve ruisonderdrukking waarmee geluiden (met name lage tonen) uit de omgeving weggefilterd worden. De ruisonderdrukking biedt drie modi: Isolation, Conversation en Transparency. Met Isolation wordt je grotendeels van de buitenwereld afgesloten en Conversation wordt actief zodra je het gedeelte dat voor de mond en neus zit wegduwt. Op deze manier moet een gesprek goed te voeren zijn. In de Transparency-modus wordt meer omgevingsgeluid doorgelaten, wat bijvoorbeeld handig is als er veel verkeer om je heen is. De oorschelpen zijn daarnaast zo ontworpen om geheel over je oren te vallen, wat voor passieve isolatie en dus het tegengaan omgevingslawaai moet zorgen. Geïnspireerd door de vorm en het ontwerp van een paardenzadel, is de Dyson Zone ontworpen om het gewicht over de zijkanten van het hoofd te verdelen in plaats van op de bovenkant.

Het unieke aan dit model is echter het mondstuk dat over je neus en mond valt. Hiermee wordt de lucht gezuiverd. Hiervoor zijn in de oorschelpen compressors geplaatst, die de buitenlucht door dubbellaagse filters richting de mond en neus blazen. Het mondstuk verstrooid de lucht zodat je nauwelijks een luchtstroom waarneemt. De vorm van het vizier zorgt ervoor dat de gezuiverde luchtstroom dicht bij de neus en mond wordt gehouden en zo min mogelijk wordt verdund door externe zijwind. De luchtzuivering kent drie standen, afhankelijk van hoe vervuild de buitenlucht is.

Wanneer de Dyson Zone op de markt zal verschijnen is nog niet bekend. Ook heeft de Britse fabrikant nog geen prijs bekendgemaakt. Dyson streeft ernaar de eerste modellen voor het einde van dit jaar op de markt te brengen. Verdere details worden ook dan bekendgemaakt.