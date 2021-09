Dirac Live komt naar receivers van Onkyo, Pioneer en Integra

Dirac is een tool waarmee audio-apparatuur ingesteld kan worden voor een optimale weergave in elke ruimte. De tool meet de akoestiek in de betreffende ruimte en optimaliseert de weergave aan de hand van de data. De software wordt in tal van producten gebruikt, waaronder smartphones, auto’s, headphones en natuurlijk av-receivers.

Dirac Live, een versie van de tool, komt binnenkort naar av-receivers van Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite en Integra. Gebruikers van receivers van deze merken kunnen middels een aangesloten microfoon de ruimte laten analyseren, waarna de software in het apparaat de rest doet.

Dirac laat weten:

Mainstream consumers are demanding premium audio more than ever before. Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite and Integra recognize that the highest quality can be achieved through sophisticated room correction software like Dirac Live – which impacts sound quality even more than any hi-res audio format. In collaboration with four of the industry’s most iconic brands, Dirac is proving that the world’s best room correction software is not just for audiophiles. It’s for everyone.