Denon lanceert AVR-X1700H av-receiver met Dolby Atmos en 8K

Denon AVR-X1700H

De Denon AVR-X1700H is volledig uitgerust, ondanks dat het een instapmodel is. De receiver ondersteunt nagenoeg alle belangrijke audioformaten, waaronder Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X en DTS Virtual:X. Gebruikers kunnen een 5.1.2 Dolby Atmos surround systeem maken door hoogte- of plafondluidsprekers te installeren, Dolby Atmos hoogte-luidsprekers bovenop bestaande luidsprekers te installeren of gebruik te maken DTS Virtual:X en Dolby Atmos Height Virtualization technologieën.

De HDMI-kaart van de AVR-X1700H bevat zes ingangen waarbij drie 8K-ingangen 8K/60Hz en 4K/120Hz videodoorvoer tot 40 Gbps ondersteunen. Alle HDMI-ingangen beschikken over 4:4:4 Pure Color-subsampling, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Hybrid Log-Gamma (HLG), Dynamic HDR en BT.2020 pass-through. Ook hebben alle kanalen 8K upscaling en HDCP 2.3, de nieuwste standaard voor kopieerbeveiliging zodat alle content kan worden weergegeven. De AVR-X1700H is aan te sluiten via HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) om ongecomprimeerde en objectbased audio van de tv naar de receiver te brengen via één HDMI-kabel. Gamers hebben ook de beschikking over een groot aantal technologieën voor een vloeiende en snellere game-ervaring, waaronder: 4K/120Hz pass-through, Variable Refresh Rate (VRR), Quick Frame Transport (QFT), en Auto Low Latency Mode (ALLM).

De Denon AVR-X1700H is compatibel met Apple AirPlay 2 voor iPhone-gebruikers en Bluetooth voor gebruikers van Android-smartphones, terwijl de USB-poort op het voorpaneel makkelijk audio afspeelt van verschillende audioformaten met hoge resolutie (WAV, FLAC, ALAC en DSD 2.8/5.6 MHz-bestanden) vanaf opslagapparatuur. Draadloze connectiviteit met populaire streaming muziekdiensten zoals Spotify, Amazon Music HD, Tidal en meer zijn ook te bedienen via HEOS Built-in. Deze kan ook hoge resolutie audio streamen indien ondersteund door de streamingdienst. Met HEOS Built-in kan de AVR-X1700H draadloos muziek verspreiden naar compatibele HEOS Built-in producten zoals de Denon Home 150/250/350 draadloze luidsprekers die overal in huis kunnen worden geïnstalleerd. Luisteraars kunnen gesynchroniseerd hetzelfde nummer afspelen in elke kamer of een ander nummer selecteren voor elke aangesloten kamer via de HEOS-app.

De Denon AVR-X1700H bevat een phono-ingang voor vinylliefhebbers en een dubbele subwooferuitgangen zodat je meerdere subwoofers kunt toevoegen. De av-receiver maakt gebruik van Audyssey MultEQ XT voor een gemakkelijke, nauwkeurige luidsprekeropstelling en akoestische kalibratie van het systeem. Het werkt van een 2.1-kanaals opstelling tot een 5.1.2 Dolby Atmos/DTS:X opstelling. Luisteraars kunnen de instellingen verder naar wens aanpassen via de geavanceerde Audyssey MultEQ Editor-app. De receiver beschikt ook over een aantal extra’s, waaronder de “Dual Speaker Presets”-functie, waarmee je twee verschillende luidsprekerconfiguraties en Audyssey-instellingen kunt opslaan en direct tussen deze instellingen kunnen schakelen. Met “Dialog Enhancer” kun je het dialoogniveau tijdens het luisteren aanpassen. Voor een optimale toegankelijkheid beschikt de AVR-X1700H over een Bluetooth Audio Transmitter, waarmee je jouw favoriete content via een Bluetooth-hoofdtelefoon kunt beluisteren. De nieuwe AVR werkt ook met Amazon Alexa, Google Assistant en Apple Siri voor spraakbediening van AVR-functies.

Prijs en beschikbaarheid

De AVR-X1700H (ook verkrijgbaar als AVR-X1700H DAB met ingebouwde DAB-tuner) kost 649 euro (679 euro voor AVR-X1700 DAB) en is vanaf november 2021 verkrijgbaar.