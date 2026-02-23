Nieuws Audio Hoofdtelefoons

Winkels halen koptelefoons uit de schappen na onderzoek schadelijke stoffen

23 februari 2026 4 Minuten 0 Reacties
Koptelefoons IFA

Consumentenorganisaties hebben met de Europese Unie een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar schadelijke stoffen in koptelefoons en oortjes. De resultaten leiden ertoe dat meerdere modellen bij winkels uit de schappen gehaald worden.

koptelefoons

Het onderzoek is uitgevoerd door ToxFree LIFE for All Project met ondersteuning van de Europese Unie (EU Life) en het Tsjechische Ministerie van Milieu. 81 koptelefoons en oortjes zijn onderzocht van merken als Apple, JBL, Bose, Samsung en Sennheiser en de resultaten mogen best schokkend genoemd worden. Een groot deel bevat bisfenol A (BPA), een stof die sinds begin 2025 niet verwerkt mag worden in producten die in aanraking komen met eten. Onderzoekers claimen echter dat deze stof ook via de huid het lichaam kan binnendringen en daar bijvoorbeeld de hormoonhuishouding in de war kunnen gooien, het immuunsysteem aantasten, de stofwisseling verstoren, onvruchtbaarheid kan veroorzaken en een negatieve ontwikkeling kan hebben op het zenuwstelsel bij jonge kinderen.

In het onderzoek blijken veel van de geteste modellen ook deze schadelijke stof te bevatten die via de oorkussens het lichaam kunnen binnendringen. Het gaat hierbij niet om onbekende merken van Chinese webwinkels, maar ook om diverse A-merken. De hoeveelheid schadelijke stoffen verschilt per model. Wel maakt men duidelijk dat bij langdurige sessies en bij veel zweten deze stof ook makkelijker vanuit het plastic in de huid kan trekken. Ook andere schadelijke stoffen komen voor.

Twee producten scoren het slechtst en vallen in categorie 1 met het hoogste risico. In zowel de interne onderdelen als via de oorkussens bevatten deze modellen te hoge concentraties zorgwekkende stoffen. Het gaat hierbij om twee gaming headsets, namelijk de Razer Kraken V3 en de HyperX Cloud III. Echter scoren in categorie 2 ( rood op huidcontact, hoog risico) ook populaire modellen als de Sennheiser Momentum Wireless 4 en de Bose QuietComfort Headphones niet goed. Het Algemeen Dagblad heeft een uitgebreid stuk over de koptelefoons geschreven en hebben ook een lijst met alle resultaten. Zo zijn de koptelefoons en oortjes ingedeeld in vijf categorieën. Het volledige onderzoek kun je hier downloaden.

Lijst met geteste modellen

Categorie 1: Alles rood (hoogste risico)

Score rood op totale beoordeling, huidcontact én binnenkant. Absolute afrader.

  • HyperX Cloud III Gaming Headset

  • Razer Kraken V3

Categorie 2: Rood op huidcontact (hoog risico)

Onderdelen direct tegen oren bevatten te veel schadelijke stoffen.

  • Action / OTL Technologies Super Mario

  • Bose QuietComfort Headphones

  • Logitech G733 LIGHTSPEED

  • Oceania Trading Paw Patrol

  • Qilive (Auchan) 600181408

  • Sennheiser Momentum Wireless 4

  • SteelSeries Arctis Nova 5

Categorie 3: Rood totaal, veilig op huid

Veilig op de huid, maar behuizing/binnenwerk vol vlamvertragers of bisfenolen.

  • Beats Solo 4

  • Beats Solo Buds

  • Enjoy Music M6pop

  • Fresh ’n Rebel Clam Junior

  • GoGen MAXISLECHY

  • Guess Wireless

  • Haylou S35 ANC

  • HEMA nijntje noise cancelling

  • Jabra Elite 10 Gen 2

  • JBL Wave Beam

  • JBL Tour Pro 3

  • JBL JR310BT

  • Jlab Jbuds Lux ANC

  • Jlab Jbuds Mini

  • Marshall Motif II ANC

  • My first care Care Buds

  • Nextly Wireless cat ears

  • Niceboy Hive Prodigy 4

  • Panasonic RB-HX220BDEK

  • Philips SHB8850

  • Qilive (Auchan) 136030

  • Samsung Galaxy Buds3 Pro

  • Sennheiser Accentum True Wireless

  • Sennheiser Accentum wireless

  • Silvercrest (Lidl) True Wireless

  • Skullcandy Grom Kids

  • Sony Noise Cancelling WF-1000XM5

  • Xiaomi Redmi Buds 5 Pro

Categorie 4: Geel (matig)

Overschrijden normen, maar vallen vaak nog binnen wettelijke limieten.

  • Buddyphones Connect Foldbar

  • Hama Teens Guard

  • JVC HA-KD7

  • Kodak Wireless Max 400+

  • LifeBee Digital Pro 40

  • Lisciani Barbie fashion

  • Maxell HP-BT350

  • Onikuma X26

  • Qilive (Auchan) Kids 600168061

  • Shenzhen Weiqi Cool Black

  • Sony Ult Wear

  • Sony LinkBuds Fit

  • Sony WF-C510

  • Stealth C6 100 Light up

  • Tigermedia tigerbuddies

  • Tonies Lauscher 2.gen

Categorie 5: Groen (veilige keuze)

Geen of zeer lage concentraties schadelijke stoffen. Beste keuzes.

  • Action / OTL Pokémon

  • Apple AirPods Max (2024)

  • Apple AirPods Pro 2. Gen

  • Bose QuietComfort Ultra

  • claire’s Earbuds & winder caticorn

  • Corsair HS80 RGB

  • DONG QUAN SHUNXIN

  • Dongguan Yuanze KZ EDX Pro

  • Gjby Forever Wireless

  • Hama Freedom Lit

  • Huawei Free Buds Pro 3/4

  • ISY (MediaMarkt) IHP-1001-BL

  • JBL Tune 720BT

  • JLab JBuddies Studio

  • JMMO Kabellose

  • kezx blue headphones

  • Lexibook Squads 200

  • Lexibook Foldable Harry Potter

  • Marshall Major V

  • Onikuma B90 Cat Ears

  • Pepco Dasounds Kids

  • Philips TAK4206

  • Picun B8 Wireless

  • Smyths Toys EisKönigin

  • Smyths Toys Spider-Man

  • Sony WH-1000XM5

  • Sony WH-CH720N

  • Xinxu Wireless stereo

Winkels halen modellen uit de schappen

Winkels als Bol.com en MediaMarkt hebben aan het AD laten weten dat ze enkele modellen per direct uit de schappen halen. Winkels als Amazon, HEMA en Action kijken of er extra tests nodig zijn voor de koptelefoons en oortjes die ze verkopen. Zonder twijfel komt er een vervolg op dit onderzoek. Alhoewel veel modellen getest zijn blijven er ook voldoende populaire modellen over waar nog niets over bekend is. We hebben zelf ook contact opgenomen met enkele fabrikanten en komen hier op terug wanneer er meer bekend is. En hoe zit het eigenlijk met smartwatchbandjes?

