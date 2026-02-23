Winkels halen koptelefoons uit de schappen na onderzoek schadelijke stoffen

Het onderzoek is uitgevoerd door ToxFree LIFE for All Project met ondersteuning van de Europese Unie (EU Life) en het Tsjechische Ministerie van Milieu. 81 koptelefoons en oortjes zijn onderzocht van merken als Apple, JBL, Bose, Samsung en Sennheiser en de resultaten mogen best schokkend genoemd worden. Een groot deel bevat bisfenol A (BPA), een stof die sinds begin 2025 niet verwerkt mag worden in producten die in aanraking komen met eten. Onderzoekers claimen echter dat deze stof ook via de huid het lichaam kan binnendringen en daar bijvoorbeeld de hormoonhuishouding in de war kunnen gooien, het immuunsysteem aantasten, de stofwisseling verstoren, onvruchtbaarheid kan veroorzaken en een negatieve ontwikkeling kan hebben op het zenuwstelsel bij jonge kinderen.

In het onderzoek blijken veel van de geteste modellen ook deze schadelijke stof te bevatten die via de oorkussens het lichaam kunnen binnendringen. Het gaat hierbij niet om onbekende merken van Chinese webwinkels, maar ook om diverse A-merken. De hoeveelheid schadelijke stoffen verschilt per model. Wel maakt men duidelijk dat bij langdurige sessies en bij veel zweten deze stof ook makkelijker vanuit het plastic in de huid kan trekken. Ook andere schadelijke stoffen komen voor.

Twee producten scoren het slechtst en vallen in categorie 1 met het hoogste risico. In zowel de interne onderdelen als via de oorkussens bevatten deze modellen te hoge concentraties zorgwekkende stoffen. Het gaat hierbij om twee gaming headsets, namelijk de Razer Kraken V3 en de HyperX Cloud III. Echter scoren in categorie 2 ( rood op huidcontact, hoog risico) ook populaire modellen als de Sennheiser Momentum Wireless 4 en de Bose QuietComfort Headphones niet goed. Het Algemeen Dagblad heeft een uitgebreid stuk over de koptelefoons geschreven en hebben ook een lijst met alle resultaten. Zo zijn de koptelefoons en oortjes ingedeeld in vijf categorieën. Het volledige onderzoek kun je hier downloaden.

Lijst met geteste modellen

Categorie 1: Alles rood (hoogste risico)

Score rood op totale beoordeling, huidcontact én binnenkant. Absolute afrader.

HyperX Cloud III Gaming Headset

Razer Kraken V3

Categorie 2: Rood op huidcontact (hoog risico)

Onderdelen direct tegen oren bevatten te veel schadelijke stoffen.

Action / OTL Technologies Super Mario

Bose QuietComfort Headphones

Logitech G733 LIGHTSPEED

Oceania Trading Paw Patrol

Qilive (Auchan) 600181408

Sennheiser Momentum Wireless 4

SteelSeries Arctis Nova 5

Categorie 3: Rood totaal, veilig op huid

Veilig op de huid, maar behuizing/binnenwerk vol vlamvertragers of bisfenolen.

Beats Solo 4

Beats Solo Buds

Enjoy Music M6pop

Fresh ’n Rebel Clam Junior

GoGen MAXISLECHY

Guess Wireless

Haylou S35 ANC

HEMA nijntje noise cancelling

Jabra Elite 10 Gen 2

JBL Wave Beam

JBL Tour Pro 3

JBL JR310BT

Jlab Jbuds Lux ANC

Jlab Jbuds Mini

Marshall Motif II ANC

My first care Care Buds

Nextly Wireless cat ears

Niceboy Hive Prodigy 4

Panasonic RB-HX220BDEK

Philips SHB8850

Qilive (Auchan) 136030

Samsung Galaxy Buds3 Pro

Sennheiser Accentum True Wireless

Sennheiser Accentum wireless

Silvercrest (Lidl) True Wireless

Skullcandy Grom Kids

Sony Noise Cancelling WF-1000XM5

Xiaomi Redmi Buds 5 Pro

Categorie 4: Geel (matig)

Overschrijden normen, maar vallen vaak nog binnen wettelijke limieten.

Buddyphones Connect Foldbar

Hama Teens Guard

JVC HA-KD7

Kodak Wireless Max 400+

LifeBee Digital Pro 40

Lisciani Barbie fashion

Maxell HP-BT350

Onikuma X26

Qilive (Auchan) Kids 600168061

Shenzhen Weiqi Cool Black

Sony Ult Wear

Sony LinkBuds Fit

Sony WF-C510

Stealth C6 100 Light up

Tigermedia tigerbuddies

Tonies Lauscher 2.gen

Categorie 5: Groen (veilige keuze)

Geen of zeer lage concentraties schadelijke stoffen. Beste keuzes.

Action / OTL Pokémon

Apple AirPods Max (2024)

Apple AirPods Pro 2. Gen

Bose QuietComfort Ultra

claire’s Earbuds & winder caticorn

Corsair HS80 RGB

DONG QUAN SHUNXIN

Dongguan Yuanze KZ EDX Pro

Gjby Forever Wireless

Hama Freedom Lit

Huawei Free Buds Pro 3/4

ISY (MediaMarkt) IHP-1001-BL

JBL Tune 720BT

JLab JBuddies Studio

JMMO Kabellose

kezx blue headphones

Lexibook Squads 200

Lexibook Foldable Harry Potter

Marshall Major V

Onikuma B90 Cat Ears

Pepco Dasounds Kids

Philips TAK4206

Picun B8 Wireless

Smyths Toys EisKönigin

Smyths Toys Spider-Man

Sony WH-1000XM5

Sony WH-CH720N

Xinxu Wireless stereo

Winkels halen modellen uit de schappen

Winkels als Bol.com en MediaMarkt hebben aan het AD laten weten dat ze enkele modellen per direct uit de schappen halen. Winkels als Amazon, HEMA en Action kijken of er extra tests nodig zijn voor de koptelefoons en oortjes die ze verkopen. Zonder twijfel komt er een vervolg op dit onderzoek. Alhoewel veel modellen getest zijn blijven er ook voldoende populaire modellen over waar nog niets over bekend is. We hebben zelf ook contact opgenomen met enkele fabrikanten en komen hier op terug wanneer er meer bekend is. En hoe zit het eigenlijk met smartwatchbandjes?