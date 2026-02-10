Werken in de hifi-wereld? House of Music zoekt een Retail Rockstar

We hebben een boeiend vak. Nog nooit veranderde onze sector zo snel. Producten worden netwerken, business modellen staan onder druk, distributiekanalen vervellen. House of Music heeft echter een duidelijke visie: ”We are not in the audio business serving people. We are in the people business serving audio”. Met deze duidelijke keuze voor merken en kanalen hebben we de afgelopen twee jaar een heel sterke groei in Nederland gerealiseerd. Daarom versterken we ons sales team.

Retail Rockstar

U wordt verantwoordelijk voor de prospectie, de opvolging van bestaande en nieuwe gespecialiseerde audio speciaal zaken.

U behartigt de merken Elipson, Mofi, Norstone, ArtSound, Music Hall, Revival, Roberts, Victrola, en recente kleppers zoals Wiim, We are Rewind, Pinell, ea…

U bezoekt de gespecialiseerde handel en brengt je passie over voor muziek

U verzorgt de jaarbesprekingen samen met de sales manager NL, u geeft opleidingen, en u werkt samen acties uit.

Kortom , u managet uw doelgroep en rapporteert aan de sales manager.

Wat onderscheidt u

U heeft een commerciële ervaring, liefst binnen de hifi wereld

U hebt kennis of passie voor hifi producten en houdt ervan te experimenteren met nieuwe technologieën.

U hebt een uitgesproken commercieel profiel en geen grijze muis

Een winkel die geen klant is bezorgt u een koude rilling

U beschikt over een flinke dosis empathie en gebruikt die om een lange termijn relatie uit te bouwen.

Voor deze functie staat ondernemerschap centraal. U bent een bouwer, die initiatief neemt, maar kan terugvallen op een hechte groep van collega’s.

Wat is ons DNA?

Een jong bedrijf met een jonge geest en licht guerrilla gehalte. Doordrongen van een klantgerichtheid die erg ver gaat. House of Music is een groep van 20 mensen in België, Nederland en Frankrijk.

Centraal staan 5 waarden: integriteit, professionaliteit, creativiteit, duurzaamheid en familie.

U kan rekenen op een bevredigend en op maat gemaakt verloningspakket, en een Huis waarin je kan werken met vriendschap , plezier, vrijheid, en werklust.

Zin om je eigen identiteit uit te bouwen? Stuur dan als de bliksem je gegevens door naar michael.binge@houseofmusic.be