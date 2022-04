Denon introduceert de DHT-S217 soundbar met ingebouwde subwoofers

Denon heeft vandaag officieel de nieuwe DHT-S217 soundbar gepresenteerd. Deze betaalbare soundbar beschikt over twee naar beneden gerichte subwoofers en ondersteunt Dolby Atmos. Volgens de fabrikant geniet je zo van ultieme surround sound zonder losse subwoofer.

De Denon DHT-S217 is 6,6 centimeter hoog en past daardoor vrijwel onder iedere televisie. Naast Dolby Atmos voor je thuisentertainment kunnen gebruikers ook muziek streamen vanaf een smartphone via bluetooth. Aansluiten moet een fluitje van een cent zijn, want de hdmi- en optische kabels worden gewoon meegeleverd. Zo kun je dit model dus aansluiten op vrijwel iedere televisie. Overigens wordt HDMI eARC ondersteund. Bediening van het volume kan gewoon met de afstandsbediening van je televisie.

Verschillende geluidsmodi

Er zijn verschillende geluidsmodi aanwezig voor film, nacht, muziek en puur. Deze laatste modus is een interessante, want daarin worden alle surround processing en andere aanpassingen uitgeschakeld. Zo krijg je dus de meest zuivere geluidservaring. Bij de nachtmodus wordt de bas standaard teruggeschroefd, zodat je ook in de latere avonduurtjes eventuele huisgenoten en buren niet meer tot last bent. Daarnaast is er een Dialog Enhancer aanwezig waarbij dialogen beter verstaanbaar gemaakt worden. Ook hierbij kun je kiezen uit drie verschillende modi.

Prijs en beschikbaarheid

De Denon DHT-S217 soundbar is verkrijgbaar vanaf mei via onder andere de website van Denon. De adviesprijs van dit nieuwe model bedraagt 269 euro.