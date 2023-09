Denon brengt high-end draadloze oordopjes Perl Pro naar Europa

De al eerder in de Verenigde Staten gelanceerde Denon Perl Pro draadloze oordopjes komen ook naar Europa toe. Deze high-end oortjes met 10mm drivers laten jou als gebruiker een gepersonaliseerd geluidsprofiel maken met Masimo Adaptive Acoustic Technologie (AAT). Zo pas je de geluidsweergave perfect op jouw wensen aan door een uniek gehoorprofiel aan te maken. Denon combineert dit met Qualcomm aptX Lossless-technologie voor geluid van cd-kwaliteit en Dirac Virtuo voor een ruimtelijke geluidsweergave. De oortjes ondersteunen bluetooth 5.3 met de codecs aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Classic, AAC en SBC. Lees meer over Lossless via Bluetooth.

De Denon Perl Pro is tevens uitgerust met adaptieve actieve ruisonderdrukking. Met één druk op de knop kies je voor stilte of juist voor transparantie. De Social Mode brengt geluid juist naar binnen. Via de Denon Headphones-app stel je het unieke hoorprofiel samen, kun je ruisonderdrukking selecteren of kies je één van de andere functies. Ook kun je de aanraakbediening personaliseren. De oortjes hebben een IPX4-classificatie, dus ze zijn bestand tegen een flinke regenbui en zweet.

Je kunt acht uur muziek luisteren op een enkele lading en inclusief de meegeleverde oplaadcase kom je op 32 uur muziek uit. Vijf minuten laden staat garant voor één uur muziek luisteren.

Prijs en beschikbaarheid

De Denon Perl Pro zijn per direct verkrijgbaar voor 349 euro via onder andere de website van Denon.