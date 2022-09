Denon breidt assortiment uit met nieuwe 8K AV-receivers

De nieuwe serie van Denon ondersteunt populaire formaten als Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, Auro 3D en Dolby Surround. De Denon 8K AV-receivers zijn voorzien van HEOS Built-in om een multiroom set-up te maken. Je kunt gewoon muziek streamen of podcasts luisteren, net zoals met de draadloze Denon Home-speakers. Je kunt de volgende nieuwe 8K AV-receivers en -versterkers in de A-Series, X-Series en S-Series verwachten.

A-Series

AVC-A1H: De AVC-A1H is het nieuwste model in Denon’s topklasse “A-serie” AV-versterkers, ontworpen voor de ultieme thuisbioscoopervaring. Het model AVC-A1H AV-versterker levert een professionele bioscoopervaring. Met 15-kanaal’s versterking, Denon’s krachtigste transformator, zorgvuldig geselecteerde onderdelen en een buitengewoon rigide constructie. Het is het perfecte apparaat voor cinefielen van het grootste kaliber om grote kamers te vullen met overweldigend 3D-geluid. De A1H zal Dirac Live ondersteunen met een toekomstige software-update.

X- Series

AVC-X4800H: Deze 9.4-kanaals AV-versterker met een vermogen van 200 W per kanaal levert adembenemende 3D-audio die perfect past bij high-definition video tot 8K. Met negen kanaals versterking en tot wel vier onafhankelijke subwoofers, Dolby Atmos en DTS:X plus IMAX Enhanced en Auro 3D, vult dit toestel grote kamers met geluid van bioscoopkwaliteit. De X4800 zal Dirac Live ondersteunen met toekomstige software-updates.

AVC-X3800H: Met 180W per kanaal levert de Denon AVC-X3800H 9.4-kanaals 8K AV-versterker een omhullende 3D-audio-ervaring en schitterende beeldkwaliteit die iedere veeleisende thuisbioscoopliefhebber bevredigt. De X3800 zal Dirac Live ondersteunen met een toekomstige software-update.

AVR-X2800H: Vul middelgrote kamers met verfijnder geluid met behulp van deze 7.2-kanaals AV-receiver met 95W per kanaal. De Denon AVR-X2800H bestaat uit verhoogde HDMI 2.1-connectiviteit met drie 8K-ingangen met HDMI 2.1-connectiviteit en biedt ondersteuning voor hoge videoresolutie en hoge refresh rates. Dit model is tevens verkrijgbaar met DAB+.

S-Series

AVR-S970H: De Denon AVR-S970H 7.2-kanaals AV-receiver, met een vermogen van 145 W per kanaal, is voorzien van drie 8K-ingangen met HDMI 2.1-connectiviteit en biedt ondersteuning voor hoge videoresolutie en hoge refresh rates.

Prijzen en beschikbaarheid

De nieuwe Denon 8K AV-receivers en -versterkers zijn binnenkort beschikbaar voor de volgende prijzen:

Denon AVC-A1H: 6.999 euro

Denon AVC-X4800H: 2.599 euro

Denon AVC-X3800H: 1.699 euro

Denon AVR-X2800H DAB: 999 euro

Denon AVR-X2800H: 969 euro

Denon AVR-S970H: 969 euro

Kijk voor meer informatie over de nieuwe Denon 8K AV-receivers op de website van Denon.