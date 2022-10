De DAT-recorder – Schim in de hifi-historie

Nog meer schrik bij introductie

In de beginbase was het voor Sony, vanwege allerlei juridische beperkingen, dus onmogelijk om DAT wereldwijd te introduceren. Europa en Azië werden daarom de voornaamste markten. De aankoop door consumenten liep, door alle SCMS-perikelen, niet storm en de DAT-recorders waren bovendien nogal stevig geprijsd. Bij opnamestudio’s en radio-omroepen sloeg de DAT-recorder wél aan. Het bleek een handzaam apparaat, zeer geschikt om een complete cd-master op te maken en de DAT was goedkoop in vergelijking met open reel tapes in een half- en één inch studioformaat. Het verhaal gaat dan ook wel dat er grote onrust ontstond bij vooraanstaande producenten van open reel taperecorders. Een ervan was Willi Studer. Met ontzetting had hij kennis genomen van de DAT-specificaties. Met name zijn Revox PR99 machines in diverse uitvoeringen waren zeer populair bij kleinere studio’s en omroepen. Een goed afgeregeld 2-sporen high speed exemplaar kon, met gebruikmaking van de allerbeste (dure) tape een signaal-ruisafstand halen van circa

67 dB. Een DAT-recorder haalde echter met gemak tussen de 90 en 100 dB. Maar ook geen enkele professionele Studer recorder kon maar in de buurt komen van de DAT-specificaties, met veel minder vervorming en lagere wow en flutter. Daarnaast moest je bij open reel veel knippen, plakken en monteren. Bij de DAT-recorder bleek dat op digitale wijze veel sneller en gemakkelijker te kunnen, waardoor arbeidsuren konden worden bespaard. Ook het aanbod van DAT-tapes was breed: kleine handzame cassettes met bijvoorbeeld 60, 90, 120 of zelfs 180 minuten speelduur, maar ook van slechts 15 minuten. Deze korte tapes werden veel gebruikt voor reclameboodschappen, weerberichten en jingles. En het onvermijdelijke gebeurde. De introductie van DAT werd uiteindelijk mede de doodsklap voor de analoge open reel taperecorder. De productie hiervan hield zo halverwege de jaren negentig op.