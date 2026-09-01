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DALI introduceert compacte BASIK SUB: diepe bas voor muziek en film

01 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Dali basik sub

Kleine boekenplangluidsprekers zijn populair, maar hebben van nature moeite met de allerdiepste bastonen. De Deense luidsprekerfabrikant DALI speelt hierop in met de BASIK SUB: een compacte subwoofer die zorgt voor meer diepte en impact bij zowel muziek als films, zonder dat je huiskamer vol komt te staan met grote kasten.

Dali subwoofer

Waarom een subwoofer bij kleine speakers? Door het zware werk in de lage tonen over te laten aan een subwoofer, krijgen de hoofdluidsprekers meer ademruimte. Dit zorgt niet alleen voor een krachtigere bas, maar ook voor een helderder geluid bij zang en instrumenten. Met name in combinatie met compacte streamingversterkers biedt het een eenvoudige manier om volwaardig geluid in huis te halen.

Onder in de behuizing zit een 8-inch luidspreker die naar beneden is gericht (down-firing). Dit zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van de bas door de ruimte. Hierdoor maakt het minder uit waar je de subwoofer neerzet; hij presteert net zo goed strak tegen een muur als in een hoek. Een ingebouwde versterker van 170 watt levert voldoende vermogen voor een dynamisch geluid.

Dankzij de overzichtelijke knoppen aan de achterzijde is de BASIK SUB snel af te stemmen op de rest van je audioseet. Hij is voorzien van aansluitingen voor zowel standaard stereo-versterkers als tv- en tv/surround-systemen. Om aan te sluiten bij verschillende interieurs is de subwoofer verkrijgbaar in vijf kleuren: zwart, wit, caramel, geel en blauw.

In het kort:

  • Type: Actieve compacte subwoofer (170 W)
  • Kleuren: Black, White, Caramel White, Golden Yellow, Chilly Blue
  • Verkrijgbaar: Vanaf oktober 2026
  • Adviesprijs: € 500

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