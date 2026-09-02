Review: DALI VEGA – Niet enkel een design-hoogtepunt

Echte muziek uit deze doos

Kx5’s Alive kwam indrukwekkender uit de VEGA rollen dan verwacht. Dankzij de combinatie van de grotere woofers en het slimme stereo-algoritme in de VEGA galmden de scherpe synthesizertonen van deze track geslaagd door de ruimte, terwijl het bed van beats heerlijk strak bleef. Het is vooral dat expansieve karakter, waardoor de muziek niet uit één punt leek te komen, dat fans van het genre gelukkig zal maken. Bij Thank You met de verleidelijke stem van Ana Moura horen we hier die even verlokkelijke DALI-warmte in het midden. Dit rustige nummer heeft iets enorm zwoels als het juist wordt gebracht. Dat ‘laat in de avond in een kleine club’-gevoel hing bij dit nummer perfect in de lucht, met Moura die recht voor me stond terwijl de akoestische fadogitaar ook met een authentieke scherpte uit de mix trad. Het is een mooi voorbeeld waarmee de VEGA aantoont meer te kunnen bieden dan een soundbar of een Sonos-achtige speaker. Met Shakedown en If And van Americana- en rootsmuzikante Valerie June komt de VEGA zelfs goed in de buurt van een systeem met twee speakers, ook weer dankzij dat DALI-algoritme. Het dreunen van If And – het heeft bijna iets Indisch – ligt als een warm tapijt in de kamer, zonder het nasale gezang van June en haar gitaar te onderdrukken. Je kunt echt ‘in’ een liedje luisteren, iets wat bij vlak klinkende draadloze systemen heel wat lastiger is. Een geluidsmuur neerzetten kunnen wel meer systemen, de VEGA gaat een stap verder door het eveneens met veel definitie te doen.

DALI pakt graag uit met een achttal principes dat het hanteert bij het ontwerpen van hifi-luidsprekers. De VEGA is zo’n apart product dat die principes niet allemaal meteen zichtbaar zijn, maar volgens het bedrijf waren ze ook bij dit product een absolute leidraad. Een ervan, een brede uitstraling van geluid, is wel merkbaar present. Terwijl we rondlopen in de woonkamer en op verschillende plaatsen gaan zitten op de grote L-vormige bank, blijft de detailweergave overeind. Het is niet zo dat omdat je knus in de hoek gaat zitten, er opeens kleine details verdwijnen of dialogen bij films minder helder weerklinken. Toch wel een belangrijke eigenschap voor een audiotoestel dat woonkamervriendelijk moet zijn, terwijl het gelijktijdig ook wel een echt stereobeeld moet creëren. Dat is dan weer helderheid en een holografische beeldvorming, nog een duo uit het boek van de DALI Sound Design Principles.

Geweldig ook hoe de VEGA de warmte van John Williams’ stem overbracht als hij in ‘Music by John Williams’ (op Disney+) vertelt hoe hij opgroeide in een warm muzikantennest tijdens de jaren veertig en vijftig, en bijna bij toeval in de rol van componist rolde. Het is een heel boeiende documentaire waarin ongelooflijk veel muziek langskomt ter illustratie van des mans levensverhaal, wat de DALI allemaal foutloos neerzette. Concreet: terwijl de componist en z’n vrienden hun verhaal deden, kreeg je die muziekfragmenten ook perfect mee. Op deze manier lagen van muziek en spraak discreet en gescheiden neerzetten is lastig, zeker als er ook processing aan te pas komt. De VEGA, ook met Adaptive Stereo Enhancement aan, kon het wel. Als je dit beschouwt, samen met de prima muziekprestaties, spreek je over een van de getalenteerdste alles-in-één-systemen op de markt.