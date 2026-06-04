Shokz lanceert de OpenDots 2: de nieuwste generatie Clip-On Open-Ear oordopjes

Shokz, de pionier op het gebied van open-ear koptelefoons, kondigt vandaag de lancering aan van de OpenDots 2: de meest geavanceerde Clip-On Open-Ear oordopjes van het merk tot nu toe. Nu open-ear luisteren zich ontwikkelt van sport naar dagelijks gebruik, zijn de OpenDots 2 ontworpen voor mensen die comfort, stijl en bewustzijn van hun omgeving willen combineren in een lichtgewicht ontwerp.

Shokz OpenDots 2 specs

Clip-on open-ear ontwerp met veilige en adaptieve pasvorm.

JointArc-structuur met flexibele nikkel-titanium plaat.

Lichtgewicht ontwerp van 6,4 gram per oortje.

Bassphere 2.0-technologie voor diepere bastonen en minder vervorming.

Verbeterde Dolby Audio voor meeslepende audio.

Dubbele air conduction-microfoons plus bone conduction-microfoon voor heldere gesprekken.

Dynamische oordetectie met verwisselbare linker- en rechteroortjes.

Multipoint pairing met twee apparaten.

Tot 10 uur luistertijd en tot 40 uur met oplaadcase.

5 minuten snelladen biedt tot 2 uur afspeeltijd.

Qi-gecertificeerd draadloos opladen.

IP57 stof- en waterbestendigheid.

Bluetooth 6.1.

Shokz OpenDots Air specs

Clip-On Open-Ear ontwerp voor dagelijks comfort.

Bassphere akoestische technologie.

Lichtgewicht ontwerp van 6,3 gram per oortje.

Dubbele air conduction-microfoons voor gesprekken.

DirectPitch-technologie voor privé luisteren.

Multipoint pairing met twee apparaten.

Tot 9 uur luistertijd en tot 36 uur met oplaadcase.

10 minuten snelladen biedt tot 2 uur afspeeltijd.

IP55 waterbestendigheid.

Bluetooth 6.1.

Prijzen en beschikbaarheid

De OpenDots 2 zijn verkrijgbaar in pearl white, grijs en zwart voor een adviesprijs van €179 en zijn beschikbaar vanaf 4 juni 2026. De OpenDots Air zijn verkrijgbaar in Daybreak Purple en zwart voor een adviesprijs van €129 en zijn beschikbaar vanaf 4 juni 2026.