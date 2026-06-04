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Shokz lanceert de OpenDots 2: de nieuwste generatie Clip-On Open-Ear oordopjes

04 juni 2026 1 Minuut 0 Reacties
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De OpenDots 2 zijn ontworpen om open-ear audio op een nog moeitelozere manier te dragen en te ervaren, met uitzonderlijke geluidskwaliteit, langdurig comfort en veelzijdigheid voor dagelijks gebruik.

Shokz OpenDots 2 OpenDots Air

Shokz, de pionier op het gebied van open-ear koptelefoons, kondigt vandaag de lancering aan van de OpenDots 2: de meest geavanceerde Clip-On Open-Ear oordopjes van het merk tot nu toe. Nu open-ear luisteren zich ontwikkelt van sport naar dagelijks gebruik, zijn de OpenDots 2 ontworpen voor mensen die comfort, stijl en bewustzijn van hun omgeving willen combineren in een lichtgewicht ontwerp.

Shokz OpenDots 2 specs

  • Clip-on open-ear ontwerp met veilige en adaptieve pasvorm.
  • JointArc-structuur met flexibele nikkel-titanium plaat.
  • Lichtgewicht ontwerp van 6,4 gram per oortje.
  • Bassphere 2.0-technologie voor diepere bastonen en minder vervorming.
  • Verbeterde Dolby Audio voor meeslepende audio.
  • Dubbele air conduction-microfoons plus bone conduction-microfoon voor heldere gesprekken.
  • Dynamische oordetectie met verwisselbare linker- en rechteroortjes.
  • Multipoint pairing met twee apparaten.
  • Tot 10 uur luistertijd en tot 40 uur met oplaadcase.
  • 5 minuten snelladen biedt tot 2 uur afspeeltijd.
  • Qi-gecertificeerd draadloos opladen.
  • IP57 stof- en waterbestendigheid.
  • Bluetooth 6.1.

Shokz OpenDots Air specs

  • Clip-On Open-Ear ontwerp voor dagelijks comfort.
  • Bassphere akoestische technologie.
  • Lichtgewicht ontwerp van 6,3 gram per oortje.
  • Dubbele air conduction-microfoons voor gesprekken.
  • DirectPitch-technologie voor privé luisteren.
  • Multipoint pairing met twee apparaten.
  • Tot 9 uur luistertijd en tot 36 uur met oplaadcase.
  • 10 minuten snelladen biedt tot 2 uur afspeeltijd.
  • IP55 waterbestendigheid.
  • Bluetooth 6.1.

Prijzen en beschikbaarheid

De OpenDots 2 zijn verkrijgbaar in pearl white, grijs en zwart voor een adviesprijs van €179 en zijn beschikbaar vanaf 4 juni 2026. De OpenDots Air zijn verkrijgbaar in Daybreak Purple en zwart voor een adviesprijs van €129 en zijn beschikbaar vanaf 4 juni 2026.

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