Shokz lanceert de OpenDots 2: de nieuwste generatie Clip-On Open-Ear oordopjes

Shokz, de pionier op het gebied van open-ear koptelefoons, kondigt vandaag de lancering aan van de OpenDots 2: de meest geavanceerde Clip-On Open-Ear oordopjes van het merk tot nu toe. Nu open-ear luisteren zich ontwikkelt van sport naar dagelijks gebruik, zijn de OpenDots 2 ontworpen voor mensen die comfort, stijl en bewustzijn van hun omgeving willen combineren in een lichtgewicht ontwerp.
Shokz OpenDots 2 specs
- Clip-on open-ear ontwerp met veilige en adaptieve pasvorm.
- JointArc-structuur met flexibele nikkel-titanium plaat.
- Lichtgewicht ontwerp van 6,4 gram per oortje.
- Bassphere 2.0-technologie voor diepere bastonen en minder vervorming.
- Verbeterde Dolby Audio voor meeslepende audio.
- Dubbele air conduction-microfoons plus bone conduction-microfoon voor heldere gesprekken.
- Dynamische oordetectie met verwisselbare linker- en rechteroortjes.
- Multipoint pairing met twee apparaten.
- Tot 10 uur luistertijd en tot 40 uur met oplaadcase.
- 5 minuten snelladen biedt tot 2 uur afspeeltijd.
- Qi-gecertificeerd draadloos opladen.
- IP57 stof- en waterbestendigheid.
- Bluetooth 6.1.
Shokz OpenDots Air specs
- Clip-On Open-Ear ontwerp voor dagelijks comfort.
- Bassphere akoestische technologie.
- Lichtgewicht ontwerp van 6,3 gram per oortje.
- Dubbele air conduction-microfoons voor gesprekken.
- DirectPitch-technologie voor privé luisteren.
- Multipoint pairing met twee apparaten.
- Tot 9 uur luistertijd en tot 36 uur met oplaadcase.
- 10 minuten snelladen biedt tot 2 uur afspeeltijd.
- IP55 waterbestendigheid.
- Bluetooth 6.1.
Prijzen en beschikbaarheid
De OpenDots 2 zijn verkrijgbaar in pearl white, grijs en zwart voor een adviesprijs van €179 en zijn beschikbaar vanaf 4 juni 2026. De OpenDots Air zijn verkrijgbaar in Daybreak Purple en zwart voor een adviesprijs van €129 en zijn beschikbaar vanaf 4 juni 2026.
Reacties (0)