Positiviteit

Nog even terug naar audio hobby. “Hoe is deze ontstaan?” vraag ik René. “Al vanaf mijn prille jeugd werd ik thuis omringt door muziek en zo is het zaadje geplant. Op mijn veertiende kocht ik voor 3000 gulden mijn eerste audio set. Om zo’n bedrag uit te kunnen geven had ik diverse bijbaantjes en legde alles wat ik verdiende apart. Eenmaal besmet met het audiovirus was er geen weg meer terug wat uiteindelijk resulteerde in een heel mooie Naim set. Veel van mijn ideeën om de set te upgraden besprak ik met Lex. Die gaf altijd waardevolle adviezen en ik voelde nooit druk om iets te moeten kopen. Deze manier van klantbenadering heeft me altijd heel erg aangesproken en is iets wat we zeker gaan vasthouden.” vertelt René. “De apparatuur die we verkopen en de manier waarop we dat doen moet positiviteit uitstralen, het is tenslotte een middel om je favoriete muziek zo mooi mogelijk te laten klinken. Muziek brengt emotie en kan bepalend zijn voor je gemoedstoestand, het is toch mooi dat je hier als winkelier een bijdrage aan kan leveren.” zegt René met een grote glimlach.

Natuurlijk wil ik graag van Marjolein en René horen wat hun toekomstvisie voor de winkel is. “Laat ik beginnen te zeggen dat Lex een fantastische zaak opgebouwd heeft en we eigenlijk op een rijdende trein gesprongen zijn. Dat is een luxepositie en geeft veel rust om langzaam onze eigen ideeën in te brengen.” zegt René. “Allereerst zijn we aan de slag gegaan om de winkel nog beter zichtbaar te maken op de verschillende Social Media, iets wat goed lukt en hier en daar al zijn vruchten begint af te werpen. Marjolein is hier een kei in met haar marketingachtergrond en levert hiermee al een belangrijke bijdrage aan het welslagen van onze toekomstplannen,” zegt René trots. “Mensen moeten nog meer gaan horen van Lexicom MultiMedia. Zo zal onze nieuwsbrief met grotere regelmaat gaan verschijnen en worden speciale acties, mooie aanbiedingen of occasions nog eens apart onder de aandacht gebracht middels de Socials als Facebook en Instagram en zijn we druk bezig om ook via Linkedin mensen te bereiken,” zegt Marjolein. “Een andere manier om de toekomstige en vaste klanten naar de winkel toe te halen is middels shows, demo’s of workshops. We proberen elke maand iets moois, leuks of interessants te organiseren. Zo hebben we in samenwerking met verschillende importeurs al een aantal leuke dingen op stapel staan (die mogelijk al achter de rug zijn op moment van verschijnen van dit artikel) zoals een lezing van de bekende Leo Blokhuis ondersteund door Dynaudio. Een masterclass Netwerk & Streaming met Jaap Veenstra in samenwerking met importeur Dimex en de presentatie van de splinternieuwe Audiovector R10 high-end luidspreker waarbij naast importeur Top Hifi ook iemand van de fabriek aanwezig zal zijn om de demo te verzorgen en alles te vertellen over de innovaties verwerkt in deze speaker.” vertelt René enthousiast.