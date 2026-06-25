Lexicom MultiMedia in Leidschendam is al vele jaren een begrip in ‘Audioland’. Niet alleen in de directe omgeving, maar inmiddels zelfs tot buiten de landsgrenzen. Echter eigenaar Lex Kersten, net als zijn echtgenote, is een geboren Griek en was toe aan zijn pensioen en daaraan gekoppeld een emigratie naar het eiland Kreta. Maar hoe vind je een geschikte kandidaat om de goedlopende winkel en bijbehorende webshop met evenveel enthousiasme en kunde over te nemen? In de loop van 2024 kreeg René Vet, vaste klant van Lexicom en gedreven muziekliefhebber, lucht van de plannen en dit resulteerde uiteindelijk in een overname. Dit is natuurlijk veel te kort door de bocht dus reis ik op een zonnige maandagmiddag af naar Leidschendam voor een gesprek met René Vet en zijn (zaken)partner Marjolein Hettinga om de details te horen en een gevoel te krijgen bij wat Lexicom MultiMedia precies voor winkel is.
Bij binnenkomst word ik hartelijk onthaald door René en Marjolein. René heb ik eerder al eens ontmoet bij een besloten presentatie van de Naim New Classic serie door Mark Raggett, Brand Ambassador van dit Britse merk. We hadden toen een leuk gesprek het werd me al snel duidelijk dat ik te maken had met een bevlogen muziekliefhebber en ‘audiofiel’. Onder het genot van een verse kop koffie stel ik maar gelijk de eerste vraag: “Waarom zou je een hifi zaak willen overnemen?” René lacht en zegt: “Ik moet nog een aantal jaren werken voor ik met pensioen zou kunnen gaan, en voelde me in mijn baan als organisatieadviseur in het MKB niet comfortabel meer, weliswaar als ZZP’er dus eigen baas, maar toch. Tijdens één van mijn bezoeken aan de winkel vertelde Lex dat hij voornemens was de zaak te verkopen. Ik dacht direct, wat als ik de zaak eens zou kunnen overnemen. Hoe fijn zou het zijn als je van je hobby je beroep kan maken? Natuurlijk is dit iets wat je vooraf uitgebreid met je partner bespreekt, in eerste instantie had ik het idee dat Marjolein in de avonduren wat mee zou kunnen helpen. Met haar marketing achtergrond en online skills zou ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Echter tijdens de vele gesprekken met elkaar, met Lex en de bank werd ze gaandeweg steeds enthousiaster wat uiteindelijk resulteerde in een mede eigenaarschap. “Het is toch veel leuker om als eigenaar te zien waar je het allemaal voor doet dan wat abstract op de achtergrond bezig te zijn” vult Marjolein aan. “In september 2025 ben ik (René) bij Lex in de winkel gaan meelopen om alle aspecten van het runnen van een audio speciaalzaak en het klantenbestand te leren kennen. Op 1 januari 2026 hebben we de rollen omgedraaid en werden Marjolein en ik de nieuwe eigenaren van de winkel. Lex blijft dit jaar nog bij ons werken zodat we een zachte overgang kunnen maken naar het volledig zelfstandig draaien van de winkel. Fijn voor de vele vaste klanten die zo rustig aan onze gezichten kunnen wennen en voor ons omdat we Lex met al onze vragen kunnen ‘lastigvallen’” lacht René.
Positiviteit
Nog even terug naar audio hobby. “Hoe is deze ontstaan?” vraag ik René. “Al vanaf mijn prille jeugd werd ik thuis omringt door muziek en zo is het zaadje geplant. Op mijn veertiende kocht ik voor 3000 gulden mijn eerste audio set. Om zo’n bedrag uit te kunnen geven had ik diverse bijbaantjes en legde alles wat ik verdiende apart. Eenmaal besmet met het audiovirus was er geen weg meer terug wat uiteindelijk resulteerde in een heel mooie Naim set. Veel van mijn ideeën om de set te upgraden besprak ik met Lex. Die gaf altijd waardevolle adviezen en ik voelde nooit druk om iets te moeten kopen. Deze manier van klantbenadering heeft me altijd heel erg aangesproken en is iets wat we zeker gaan vasthouden.” vertelt René. “De apparatuur die we verkopen en de manier waarop we dat doen moet positiviteit uitstralen, het is tenslotte een middel om je favoriete muziek zo mooi mogelijk te laten klinken. Muziek brengt emotie en kan bepalend zijn voor je gemoedstoestand, het is toch mooi dat je hier als winkelier een bijdrage aan kan leveren.” zegt René met een grote glimlach.
Natuurlijk wil ik graag van Marjolein en René horen wat hun toekomstvisie voor de winkel is. “Laat ik beginnen te zeggen dat Lex een fantastische zaak opgebouwd heeft en we eigenlijk op een rijdende trein gesprongen zijn. Dat is een luxepositie en geeft veel rust om langzaam onze eigen ideeën in te brengen.” zegt René. “Allereerst zijn we aan de slag gegaan om de winkel nog beter zichtbaar te maken op de verschillende Social Media, iets wat goed lukt en hier en daar al zijn vruchten begint af te werpen. Marjolein is hier een kei in met haar marketingachtergrond en levert hiermee al een belangrijke bijdrage aan het welslagen van onze toekomstplannen,” zegt René trots. “Mensen moeten nog meer gaan horen van Lexicom MultiMedia. Zo zal onze nieuwsbrief met grotere regelmaat gaan verschijnen en worden speciale acties, mooie aanbiedingen of occasions nog eens apart onder de aandacht gebracht middels de Socials als Facebook en Instagram en zijn we druk bezig om ook via Linkedin mensen te bereiken,” zegt Marjolein. “Een andere manier om de toekomstige en vaste klanten naar de winkel toe te halen is middels shows, demo’s of workshops. We proberen elke maand iets moois, leuks of interessants te organiseren. Zo hebben we in samenwerking met verschillende importeurs al een aantal leuke dingen op stapel staan (die mogelijk al achter de rug zijn op moment van verschijnen van dit artikel) zoals een lezing van de bekende Leo Blokhuis ondersteund door Dynaudio. Een masterclass Netwerk & Streaming met Jaap Veenstra in samenwerking met importeur Dimex en de presentatie van de splinternieuwe Audiovector R10 high-end luidspreker waarbij naast importeur Top Hifi ook iemand van de fabriek aanwezig zal zijn om de demo te verzorgen en alles te vertellen over de innovaties verwerkt in deze speaker.” vertelt René enthousiast.
Een fraai upgrade pad
“Naast de verkopen via onze webshop, die heel belangrijk is maar best wat werk is om up to date te houden, vinden we het essentieel dat klanten zonder afspraak de winkel kunnen bezoeken. We beraden ons nog een beetje over de openingstijden maar willen de zaak het grootste gedeelte van de week gewoon openhouden, net als voor de overname het geval was. Buiten de openingstijden is er in overleg natuurlijk altijd de mogelijkheid een afspraak in te plannen. Eén van de uitdagingen waar we voor staan is zorgen dat we een jongere generatie, zo tussen 35 en 40 jaar, muziekliefhebbers laten kennismaken met kwaliteitsweergave. Vaak zijn ze gewend muziek te beluisteren via de luidsprekers van hun flatscreen, hoofdtelefoon of draadloze systemen als bijvoorbeeld Sonos. Neem bijvoorbeeld een Naim Uniti Atom als all-in one oplossing om een stap te zetten richting serieuze muziekbeleving. Combineer deze met een leuke set speakers en je bent klaar om te gaan genieten. Is de klant eenmaal besmet met het audiovirus dan kun je met een merk als Naim, waarvan we overigens de grootste dealer in de Benelux zijn, uitstekend uit de voeten. Zij bieden een fraai upgrade pad waarbij je met het toevoegen van bijvoorbeeld eindversterkers en externe voedingen je set stapsgewijs naar een hoger plan kunt tillen,” zegt René. Zowel René als ondergetekende hebben privé ervaring met dit fraaie Engelse merk en het stapsgewijs upgraden. Het lijkt me dat het René niet veel moeite zal kosten om zijn enthousiasme over te brengen aan een potentiële klant.
Nu we het toch over specifieke merken hebben is dat een mooie aanleiding René te vragen wat de plannen zijn met het huidige assortiment van Lexicom MultiMedia. “We zijn vooralsnog niet van zins grote wijzigingen in het bestaande productaanbod aan te brengen,” zegt René. “Wel hebben we onlangs het bekende Engelse elektronica merk Cyrus aan ons pallet toegevoegd. Een merk wat een tijdje uit beeld is geweest is in Nederland maar met een nieuwe importeur weer volop onder de aandacht gebracht gaat worden. We zien dat als een interessante toevoeging aan ons pakket, Cyrus producten wijken, door hun smalle behuizing, lekker af van het gemiddelde audioapparaat en dat gecombineerd met prima prestaties zal ongetwijfeld de klant die eens iets anders wil zeker aanspreken. Verder is het zo dat er veel gaande is op overnamegebied bij verschillende fabrikanten en we nog niet precies weten wat de consequenties voor ons als winkelier zullen zijn. We houden onze ogen en oren goed open maar maken zeker geen overhaaste beslissingen.”
Onderscheiden
Een rondje door de winkel leert dat er voor nagenoeg iedere muziekliefhebber iets passends te vinden is. Van betaalbaar tot high-end, maar allemaal merken die zich in de loop van de jaren bewezen hebben op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid. “We proberen ons qua merken te onderscheiden van de grote winkelketens en willen beslist geen, oneerbiedig gezegd, dozenschuiver zijn. Voordeel voor de klant is dat je na aankoop niet geconfronteerd wordt met prijsaanbiedingen of stuntacties,” vult René aan.
Wanneer ik René tot slot vraag of hij niet bang is dat zijn audio hobby in het gedrang komt door het bestieren van een winkel en alles wat erbij komt kijken. Het ondernemerschap lijkt me namelijk geen negen tot vijf baan. “Natuurlijk zullen Marjolein en ik in de opstartfase een meer dan gemiddeld aantal uren bezig zijn met Lexicom MultiMedia, daar zijn we ons terdege van bewust. Ik heb jarenlang ondernemers in het MKB bijgestaan als organisatieadviseur en gaf ze altijd het advies mee dat slimmer werken meer oplevert dan harder werken. Maak bij alles wat je doet de afweging of het wel of geen doel heeft. Indien dit laatste het geval, is niet doen.” Tachtig uur werken in een week is niet gezond, een goede balans tussen werk en privé is echt noodzaak en zorgt ervoor dat je in de uren die je werkt productiever bent, meer focus hebt en meer aandacht aan je klanten kunt geven. Dit is iets wat ik de mensen meegeef die ik help vanuit mijn rol als bussinessmentor.” vult Marjolein aan.
Tot slot…
Het is me ondertussen duidelijk wat Marjolein en René heeft doen besluiten de stap om Lexicom MultiMedia over te nemen. Beide zijn gedreven, enthousiast en hebben mooie ideeën voor de toekomst van de winkel. Daarnaast is René een echte audio- en muziekliefhebber die in staat is bestaande en nieuwe klanten te enthousiasmeren en te besmetten met het audiovirus. Marjolein en René, heel veel succes met jullie winkel. Ik ben er van overtuigd dat Lexicom MultiMedia met jullie aan het roer een mooie toekomst tegemoet gaat.
Lexicom Multimedia, Leidsekade 1, 2266 BG Leidschendam
www.lexicommultimedia.nl
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