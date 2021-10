Bowers & Wilkins lanceert nieuwe, draadloze Zeppelin

De draadloze Zeppelin, zoals Bowers & Wilkins hem zelf noemt, keert dit jaar terug met beter geluid, een verfijnder uiterlijk en slimme functies. De luidspreker is verkrijgbaar in donker- en lichtgrijs en heeft dimbare sfeerverlichting die een halo-effect creëert op het metalen voetstuk. De nieuwe Zeppelin is verkrijgbaar vanaf 13 oktober 2021.

Bowers & Wilkins Zeppelin 2021

De nieuwe Zeppelin is een compleet stereosysteem in één behuizing, met speciale linker- en rechter luidsprekers rond een centrale, grote subwoofer, die worden aangedreven door een versterking van 240W. Deze componenten zijn gemonteerd in een rigide, FEA-geoptimaliseerde behuizing, die met zorg is ontworpen om de best mogelijke akoestische prestaties te garanderen. Dit met een minimum aan materiaal rond de randen van elke drive-eenheid voor een optimale geluidsverspreiding.

De twee ontkoppelde double-dome tweeters van de Zeppelin, die oorspronkelijk werden gebruikt in de 600 Anniversary Series, zijn aan de uiterste randen van de kast gemonteerd. Ze zijn geïsoleerd van trillingen die door de kast worden gegenereerd door andere grotere driver units. De tweeters zijn gekoppeld aan 90mm middentoners die gebruik maken van de FSTTM-technologie (Fixed Suspension Transducer). Deze technologie wordt toegepast in alle hoogwaardige staande luidsprekers van het Britse merk, waaronder de referentie 800 Series Diamond. Tot slot is er een nieuwe 150mm subwoofer om bas toe te voegen. De subwoofer is in het hart gemonteerd en het ontwerp is geoptimaliseerd om het ongewenst ‘schommelen’ van de kast tijdens het gebruik te voorkomen.

Als je muziek wilt streamen vanaf je mobiele apparaat, tablet of computer is de nieuwe Zeppelin voorzien van zowel AirPlay 2 als Bluetooth. Hierdoor is hij geschikt voor zowel iOS- als Android-gebruikers. Via de Bowers & Wilkins Music App heb je direct toegang tot streamingdiensten zoals Spotify, Deezer, Last.fm, Qobuz, Soundcloud, TIDAL en TuneIn. Daarbij is de speaker volgens Bowers & Wilkins ontworpen om lang mee te gaan. Het digitale ‘brein’ kan in de loop van de tijd worden geüpgraded. Begin 2022 zal de multi-room functie geïntroduceerd worden. Dit maakt het mogelijk om samen met andere nieuwe Zeppelins of met apparaten uit de Formation-reeks in een multiroom-omgeving connectie te maken.

De Zeppelin is vanaf 13 oktober verkrijgbaar in donkergrijs en lichtgrijs voor 799 euro.