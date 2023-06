Bone conduction koptelefoons: dit zijn de beste modellen

Dit zijn bone conduction koptelefoons

Bone conduction koptelefoons hebben een zogenaamd open ontwerp. Je oor is namelijk helemaal vrij en je kunt dus alles van je omgeving goed horen. Je plaatst het oorstuk namelijk vlak voor je oor op je jukbeenderen. Via trillingen vlak voor je oor wordt het geluid via je botten naar het slakkenhuis in het binnenoor gebracht. Het trommelvlies wordt hierbij gewoon overgeslagen. Ondertussen hoor je én de muziek én alles van je omgeving. Het is daarmee een veel veiligere manier van muziek luisteren. Zowel voor je oor als voor de veiligheid op straat.

Ook voor sporters is het een echte uitkomst. Ben je fanatiek fietser of hardloper? Gewone oordopjes zijn absoluut niet veilig. Je hoort niets van een naderende auto. Bij bone conduction koptelefoons kun je genieten van de muziek, terwijl je ook veilig op het verkeer kunt letten. Veel modellen zijn voor sporters gemaakt. Ze zijn water- en zweetbestendig en passen gemakkelijk onder een fietshelm. En ben je aan het wandelen in het bos? Genieten van de vogels én luisteren naar je favoriete podcast is gewoon mogelijk.

Toch moeten we ook de nadelen even benoemen. Vaak kunnen mensen van een afstandje duidelijk horen wat je precies aan het luisteren bent. Er komt veel geluid mee naar buiten. Niet erg op de fiets, wel in het openbaar vervoer. Daarnaast is de geluidskwaliteit vaak toch wel een tandje minder. Met name voor de lage tonen is het moeilijk om goed door te dringen. Alhoewel nieuwe modellen steeds een beetje beter worden, is de geluidskwaliteit minder goed dan bij een traditionele koptelefoon of oordopjes.