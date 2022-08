Philips Sound komt met open-ear bone conduction koptelefoons

Philips Sound lanceert twee open-ear bone conduction koptelefoons en een traditionele koptelefoon. Het zijn, naast de vier nieuwe soundbars, de andere nieuwe producten van Philips Sound die tijdens de IFA 2022 worden gelanceerd.

A7607

De A7607 open-ear bone conduction draadloze sporthoofdtelefoon is ontworpen in samenwerking met de wielerformatie Team Jumbo Visma. Dit model volgt op de al eerder aangekondigde A7507 TWS hybride ANC-model dat binnenkort zal lanceren.

De A7607 is stof- en waterbestendig met ip66-classificatie en heeft een bone conduction microfoon om wind en andere storende achtergrondgeluiden te elimineren. Je kunt negen uur luisteren en 15 minuten opladen geeft een extra uur muziek. Dankzij het open-ear ontwerp zijn de oren altijd vrij en krijg je alles van je omgeving mee. Het maakt gebruik van trillingen vlak voor je oor die via je botten richting het slakkenhuis gaan. Het is daarmee een veel veiligere manier van muziek luisteren doordat je het verkeer nog volop meekrijgt. Je trommelvliezen worden met bone conduction gewoon overgeslagen.

K4607

Nog een open-ear hoofdtelefoon in het assortiment. Dit keer voor kinderen. De K4607 heeft een volledig open-ear ontwerp en beschermt gevoelige oren tegen hoge volumes. Kinderen krijgen daarnaast alles van de omgeving nog mee terwijl ze ondertussen door kunnen gaan met muziek luisteren. De K4607 maakt gebruik van bluetooth 5.2 en heeft een batterijduur van vijf uur. Het open-ear ontwerp en de verstelbare nekband moeten een goede en veilige pasvorm bieden.

H8507

Philips Sound heeft de traditionele H8507 draadloze koptelefoon ontworpen voor hybride gebruik. Zowel voor werk als voor onstpanning. Dit model beschikt over 40mm-drivers en Noise Cancelling Pro om die vervelende achtergrondgeluiden te filteren. De boommicrofoon is daarnaast afneembaar. De batterijduur is 55 uur.

Prijs en beschikbaarheid