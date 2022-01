BluOS-platform strikt nieuw merk: Cyrus Audio

De overeenkomst met Cyrus is een opsteker voor het BluOS-platform, dat zich positioneert als een betere, hifi-waardige tegenhanger van Sonos. De verbreding naar meerdere merken past in een strategie om BluOS een aantal unieke pluspunten te geven ten opzichte van Sonos en andere rivalen.

De bediening van alle BluOS-apparaten gebeurt via de BluOS-app. Deze bevat ondersteuning voor een groot aantal streamingdiensten en eigen hi-res-muziekbestanden. Daarnaast kun je in de app doorgaans de eventuele fysieke ingangen op een audiotoestel (zoals een versterker of AV-receiver) bedienen en doorstreamen naar een ander apparaat. Met dat laatste onderscheidt BluOS zich van Chromecast en AirPlay 2, die eveneens het combineren van meerdere merken toelaten maar enkel streamingbronnen in multiroom-scenario’s kunnen delen. Nieuwe BluOS-toestellen zijn trouwens doorgaans ook AirPlay 2-compatibel, maar het is niet bekend of dat ook bij de Cyrus-apparaten het geval zal zijn.

Het Britse merk heeft nog niet onthuld welke toestellen BluOS-integratie krijgen. Cyrus Audio staat onder andere bekend voor zijn compacte hifi-apparaten, zoals de recente XR Series, en een modulaire aanpak in bepaalde producten. Bepaalde producten kunnen bijvoorbeeld later een interne upgrade krijgen via een insteekkaart, kort door de bocht vergelijkbaar met het MDC-platform van NAD.