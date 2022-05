Bluesound Hub laat je vrijwel elke audiobron streamen

De Bluesound Hub is een netwerkaccessoire waarmee diverse analoge of digitale audiobronnen aan het Bluesound-ecosysteem toegevoegd kunnen worden. Vervolgens zijn ze in te zetten voor multiroomstreaming. Er zijn voldoende mogelijkheden aangezien de Hub beschikt over HDMI eARC, coaxiaal, digitaal optisch, stereo analoog, en een Phono Stage. Die Phono Stage is overigens een ingebouwde ‘audiophile-grade’ MM phono stage preamp, wat het koppelen van een platenspeler een stuk makkelijker maakt.

Elke Hub kan één bron koppelen aan je Bluesound netwerk en maximaal vier Hub kunnen aan je Bluesound netwerk toegevoegd worden. Natuurlijk is de Hub uitgerust met BluOS, waardoor het toevoegen van een analoge of digitale bron eenvoudig met de BluOS Controller app setup wizard gedaan kan worden. De BluOS app maakt daarnaast het aansturen van verschillende zones mogelijk. Ook aan eenvoudige plaatsing is gedacht, want de Hub is 1U rackhoogte hoog, 1/3 rackbreedte breed en wordt gevoed middels usb-c. Zelfs ophangen behoort tot de mogelijkheden.

– Network Audio Source-sharing with BluOS

– Low-noise MM Phono Stage

– Stereo Analog Line Input

– HDMI eARC with CEC

– Optical and Coaxial Digital Inputs

– ARM CORTEX A53 Processor

– Dual-band Wi-Fi + Gigabit Ethernet

– Powered by USB-C Power Adaptor

– 1U Rack Height, 1/3 Rack Width

– Four-way Keyhole Mounting Slots

– Front Panel Function Button

– Black Finish

De Bluesound Hub is vanaf half juni te koop voor een prijs van 349 euro.