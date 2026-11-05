Black Friday bij Teufel: 11 draadloze audiodeals voor elk luistermoment (ADV)

Elke dag makkelijk radio en muziek streamen

Voor dagelijks luisteren draait alles om gemak. Je wilt snel een radiozender, afspeellijst of podcast starten, zonder eerst een compleet audiosysteem te bedienen. In deze categorie springen drie oplossingen eruit, elk met een ander accent.

RADIO 3SIXTY: de bewezen allrounder

De RADIO 3SIXTY is de logische start voor wie klassieke radio en moderne streaming in één compact apparaat wil combineren. Met DAB+, FM en internetradio, plus streamingopties als Spotify en Amazon Music. Het 360-gradengeluid en de geïntegreerde subwoofer maken hem geschikt voor een plek waar je niet altijd recht voor de speaker zit, denk aan je keuken of kantoortje. Tijdens Black Friday kost de RADIO 3SIXTY 229,99 euro, een korting van maar liefst 23 procent.

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MusicStation: het complete muzieksysteem

Wil je één centrale muziekspeler met meer uitstraling en een uitgebreider systeemgevoel, dan is de MusicStation de volgende stap. Dit model past bij de luisteraar die zijn favoriete bronnen graag op één vaste plek heeft en niet wil werken met losse componenten. Met 30 procent korting is dit een van de scherpste deals. De actieprijs bedraagt 349,99 euro.

Ontdek de MusicStation voor 349,99 euro

Teufel ONE M: fantastische korting

De Teufel ONE M richt zich op wie een zelfstandige streaming speaker zoekt en Black Friday vooral wil benutten voor een scherpe instap. Met 33 procent korting daalt de prijs van 449,99 euro naar 299,99 euro. Dé keuze als voor een all-in-one systeem met een hoog prijsvoordeel.

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