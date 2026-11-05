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Black Friday bij Teufel: 11 draadloze audiodeals voor elk luistermoment (ADV)

05 november 2026 6 Minuten 0 Reacties
Teufel bla bla

Van streamingradio tot beter tv-geluid, actieve stereo en speakers voor onderweg: vind de Teufel speaker én deal die bij jou past.

Teufel

De beste Black Friday-deal? Die gebruik je ook na november elke dag. Zoek je gemak bij radio en streaming, meer impact bij films, volwaardig stereogeluid zonder losse versterker of muziek voor buiten en feestjes? We bekijken elf draadloze Teufel producten voor vier herkenbare luistermomenten. Zo kies je niet alleen op prijs, maar vooral op wat bij je past.

Elke dag makkelijk radio en muziek streamen

Voor dagelijks luisteren draait alles om gemak. Je wilt snel een radiozender, afspeellijst of podcast starten, zonder eerst een compleet audiosysteem te bedienen. In deze categorie springen drie oplossingen eruit, elk met een ander accent.

RADIO 3SIXTY: de bewezen allrounder

De RADIO 3SIXTY is de logische start voor wie klassieke radio en moderne streaming in één compact apparaat wil combineren. Met DAB+, FM en internetradio, plus streamingopties als Spotify en Amazon Music. Het 360-gradengeluid en de geïntegreerde subwoofer maken hem geschikt voor een plek waar je niet altijd recht voor de speaker zit, denk aan je keuken of kantoortje. Tijdens Black Friday kost de RADIO 3SIXTY 229,99 euro, een korting van maar liefst 23 procent.

Bekijk de Black Friday-deal voor de RADIO 3SIXTY

MusicStation: het complete muzieksysteem

Wil je één centrale muziekspeler met meer uitstraling en een uitgebreider systeemgevoel, dan is de MusicStation de volgende stap. Dit model past bij de luisteraar die zijn favoriete bronnen graag op één vaste plek heeft en niet wil werken met losse componenten. Met 30 procent korting is dit een van de scherpste deals. De actieprijs bedraagt 349,99 euro.

Ontdek de MusicStation voor 349,99 euro

Teufel ONE M: fantastische korting

De Teufel ONE M richt zich op wie een zelfstandige streaming speaker zoekt en Black Friday vooral wil benutten voor een scherpe instap. Met 33 procent korting daalt de prijs van 449,99 euro naar 299,99 euro. Dé keuze als voor een all-in-one systeem met een hoog prijsvoordeel.

Pak 33 procent korting op de Teufel ONE M

Geef films, series en games meer impact

Televisies worden steeds slanker, maar daardoor blijft er weinig ruimte over voor een goede sound. Een soundbar is de snelste manier om stemmen duidelijker, effecten overtuigender en muziek voller te laten klinken. De keuze is hier vooral: wil je een toegankelijke 2.1-oplossing, of één prominenter systeem voor tv én streaming?

CINEBAR 11 voor Dolby Atmos ‘2.1-Set’: compact beginnen

De CINEBAR 11 bestaat uit een slanke soundbar met een losse subwoofer en ondersteunt Dolby Atmos. De subwoofer kun je liggend of staand plaatsen, wat handig is wanneer de ruimte rond de televisie beperkt is. Wie later surroundsound wil, kan het systeem uitbreiden met draadloze rearspeakers. Betaal tijdens Black Friday geen 449,99 euro, maar slechts 299,99 euro.

Bekijk de CINEBAR 11 ‘2.1-Set’

CINEBAR ULTIMA Streaming: tv en muziek in één systeem

De CINEBAR ULTIMA Streaming is bedoeld voor wie niet alleen zijn tv wil upgraden, maar ook een vaste draadloze muziekoplossing in de woonkamer zoekt. De soundbar stamt uit de ULTIMA serie en staat garant voor kracht en dynamiek met een focus op goede muziekweergave. Van 899,99 euro nu voor 599,99 euro.

Upgrade je woonkamer met de CINEBAR ULTIMA Streaming

Echte stereo, zonder losse versterker

Wil je muziek beleven in stereo? Met twee losse speakers krijgt het geluid de ruimte en hoor je duidelijker waar instrumenten en stemmen vandaan komen. Bij actieve speakers is de versterking ingebouwd, dus een losse versterker heb je niet nodig. Bij deze 3 sets kies je tussen een compacte alleskunner, vloerstaande alleskunners of premium wifi-stereoboekenplankspeakers.

ULTIMA 25 ACTIVE: compact, compleet en breed inzetbaar

Deze boekenplankspeakers hebben geen losse versterker of AV-receiver nodig. Met onder meer HDMI, bluetooth, optisch, AUX, USB-C en DAB+/FM krijg je een praktische alles-in-één stereoset voor muziek, computer en televisie. Juist die brede inzetbaarheid maakt dit model een goede keuze. De actieprijs bedraagt 399,99 euro, dit is maar liefst 20 procent onder de laatste laagste prijs.

Bekijk de ULTIMA 25 ACTIVE-deal

ULTIMA 40 ACTIVE 3: groter stereogeluid met gemak

Mag stereo nadrukkelijker aanwezig zijn, dan biedt de vloerstaande ULTIMA 40 ACTIVE 3 een speelklare set zonder externe versterker. De set bestaat uit twee vloerstaande speakers met brede aansluitmogelijkheden die je later kunt uitbreiden met een subwoofer en surroundspeakers. Dat maakt hem interessant voor wie muziek centraal stelt, maar dezelfde set ook bij films en series wil gebruiken. Tijdens de Black Friday kost de set 649,99 euro, een korting van 18 procent.

Ga voor de ULTIMA 40 ACTIVE 3

STEREO M 2: premium wifi-stereo

Wil je draadloos streamen en genieten van premium stereogeluid? Dan is de STEREO M 2 iets voor jou. Dit stereopaar geef je een vaste plek in huis, waar muziek en streamingopties centraal staan. Tijdelijk voor 699,99 euro, een korting van 22 procent.

Ontdek de STEREO M 2 voor 699,99 euro

Draadloos geluid voor onderweg, tuin en feest

Niet al het luisteren gebeurt op een vaste plek. Voor balkon, tuin, vakantie of een groter gezelschap telt vooral hoe makkelijk een speaker meegaat en hoeveel schaal je nodig hebt. De drie modellen hieronder gaan van compact naar krachtig.

ROCKSTER GO 2: compact en robuust

Deze portable bluetoothspeaker is de betaalbare meeneemoptie. Hij is robuust, waterdicht volgens IP67, levert stereogeluid en biedt volgens Teufel tot 28 uur muziekweergave. Daarmee past hij bij onderweg, een dag buiten of kleinere ruimtes waar een groot systeem niet praktisch is.

Scoor de ROCKSTER GO 2 voor 99,99 euro

BOOMSTER 4: de veelzijdige middenweg

De BOOMSTER 4 zit tussen een compacte bluetoothspeaker en de grotere ROCKSTER modellen in. Dat maakt hem een logische keuze voor wie één draagbare speaker zoekt die zowel thuis als bij een gezelschap kan worden ingezet. Tijdelijk met 20 procent extra korting op de salesprice. Zo koop je de BOOMSTER 4 voor 239,99 euro.

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ROCKSTER NEO: wanneer het echt groter mag

Voor grotere ruimtes en momenten waarop een compact model simpelweg niet genoeg is, kies je voor de ROCKSTER NEO. De speaker is perfect voor wie draagbaar geluid op een duidelijk grotere schaal zoekt.

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Welke Black Friday-deal past bij jouw luisterwensen?

Kies je Black Friday-deal op basis van je ruimte, muziekbronnen en luisterwensen, niet alleen de korting. Voor radio en streaming kies je de RADIO 3SIXTY of de scherp geprijsde Teufel ONE M; voor beter tv-geluid de CINEBAR 11. Stereo zonder losse versterker vind je bij de compacte ULTIMA 25 ACTIVE of de grotere ULTIMA 40 ACTIVE 3 voor voller geluid. Onderweg past de ROCKSTER GO 2, voor meer kracht de BOOMSTER 4 en voor grotere ruimtes en gezelschappen de ROCKSTER NEO.

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