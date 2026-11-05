Black Friday bij Teufel: 11 draadloze audiodeals voor elk luistermoment (ADV)

De beste Black Friday-deal? Die gebruik je ook na november elke dag. Zoek je gemak bij radio en streaming, meer impact bij films, volwaardig stereogeluid zonder losse versterker of muziek voor buiten en feestjes? We bekijken elf draadloze Teufel producten voor vier herkenbare luistermomenten. Zo kies je niet alleen op prijs, maar vooral op wat bij je past.
Van streamingradio tot beter tv-geluid, actieve stereo en speakers voor onderweg: vind de Teufel speaker én deal die bij jou past.
Elke dag makkelijk radio en muziek streamen
Voor dagelijks luisteren draait alles om gemak. Je wilt snel een radiozender, afspeellijst of podcast starten, zonder eerst een compleet audiosysteem te bedienen. In deze categorie springen drie oplossingen eruit, elk met een ander accent.
RADIO 3SIXTY: de bewezen allrounder
De RADIO 3SIXTY is de logische start voor wie klassieke radio en moderne streaming in één compact apparaat wil combineren. Met DAB+, FM en internetradio, plus streamingopties als Spotify en Amazon Music. Het 360-gradengeluid en de geïntegreerde subwoofer maken hem geschikt voor een plek waar je niet altijd recht voor de speaker zit, denk aan je keuken of kantoortje. Tijdens Black Friday kost de RADIO 3SIXTY 229,99 euro, een korting van maar liefst 23 procent.
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MusicStation: het complete muzieksysteem
Wil je één centrale muziekspeler met meer uitstraling en een uitgebreider systeemgevoel, dan is de MusicStation de volgende stap. Dit model past bij de luisteraar die zijn favoriete bronnen graag op één vaste plek heeft en niet wil werken met losse componenten. Met 30 procent korting is dit een van de scherpste deals. De actieprijs bedraagt 349,99 euro.
Ontdek de MusicStation voor 349,99 euro
Teufel ONE M: fantastische korting
De Teufel ONE M richt zich op wie een zelfstandige streaming speaker zoekt en Black Friday vooral wil benutten voor een scherpe instap. Met 33 procent korting daalt de prijs van 449,99 euro naar 299,99 euro. Dé keuze als voor een all-in-one systeem met een hoog prijsvoordeel.
Geef films, series en games meer impact
Televisies worden steeds slanker, maar daardoor blijft er weinig ruimte over voor een goede sound. Een soundbar is de snelste manier om stemmen duidelijker, effecten overtuigender en muziek voller te laten klinken. De keuze is hier vooral: wil je een toegankelijke 2.1-oplossing, of één prominenter systeem voor tv én streaming?
CINEBAR 11 voor Dolby Atmos ‘2.1-Set’: compact beginnen
De CINEBAR 11 bestaat uit een slanke soundbar met een losse subwoofer en ondersteunt Dolby Atmos. De subwoofer kun je liggend of staand plaatsen, wat handig is wanneer de ruimte rond de televisie beperkt is. Wie later surroundsound wil, kan het systeem uitbreiden met draadloze rearspeakers. Betaal tijdens Black Friday geen 449,99 euro, maar slechts 299,99 euro.
Bekijk de CINEBAR 11 ‘2.1-Set’
CINEBAR ULTIMA Streaming: tv en muziek in één systeem
De CINEBAR ULTIMA Streaming is bedoeld voor wie niet alleen zijn tv wil upgraden, maar ook een vaste draadloze muziekoplossing in de woonkamer zoekt. De soundbar stamt uit de ULTIMA serie en staat garant voor kracht en dynamiek met een focus op goede muziekweergave. Van 899,99 euro nu voor 599,99 euro.
Echte stereo, zonder losse versterker
Wil je muziek beleven in stereo? Met twee losse speakers krijgt het geluid de ruimte en hoor je duidelijker waar instrumenten en stemmen vandaan komen. Bij actieve speakers is de versterking ingebouwd, dus een losse versterker heb je niet nodig. Bij deze 3 sets kies je tussen een compacte alleskunner, vloerstaande alleskunners of premium wifi-stereoboekenplankspeakers.
ULTIMA 25 ACTIVE: compact, compleet en breed inzetbaar
Deze boekenplankspeakers hebben geen losse versterker of AV-receiver nodig. Met onder meer HDMI, bluetooth, optisch, AUX, USB-C en DAB+/FM krijg je een praktische alles-in-één stereoset voor muziek, computer en televisie. Juist die brede inzetbaarheid maakt dit model een goede keuze. De actieprijs bedraagt 399,99 euro, dit is maar liefst 20 procent onder de laatste laagste prijs.
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ULTIMA 40 ACTIVE 3: groter stereogeluid met gemak
Mag stereo nadrukkelijker aanwezig zijn, dan biedt de vloerstaande ULTIMA 40 ACTIVE 3 een speelklare set zonder externe versterker. De set bestaat uit twee vloerstaande speakers met brede aansluitmogelijkheden die je later kunt uitbreiden met een subwoofer en surroundspeakers. Dat maakt hem interessant voor wie muziek centraal stelt, maar dezelfde set ook bij films en series wil gebruiken. Tijdens de Black Friday kost de set 649,99 euro, een korting van 18 procent.
STEREO M 2: premium wifi-stereo
Wil je draadloos streamen en genieten van premium stereogeluid? Dan is de STEREO M 2 iets voor jou. Dit stereopaar geef je een vaste plek in huis, waar muziek en streamingopties centraal staan. Tijdelijk voor 699,99 euro, een korting van 22 procent.
Draadloos geluid voor onderweg, tuin en feest
Niet al het luisteren gebeurt op een vaste plek. Voor balkon, tuin, vakantie of een groter gezelschap telt vooral hoe makkelijk een speaker meegaat en hoeveel schaal je nodig hebt. De drie modellen hieronder gaan van compact naar krachtig.
ROCKSTER GO 2: compact en robuust
Deze portable bluetoothspeaker is de betaalbare meeneemoptie. Hij is robuust, waterdicht volgens IP67, levert stereogeluid en biedt volgens Teufel tot 28 uur muziekweergave. Daarmee past hij bij onderweg, een dag buiten of kleinere ruimtes waar een groot systeem niet praktisch is.
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BOOMSTER 4: de veelzijdige middenweg
De BOOMSTER 4 zit tussen een compacte bluetoothspeaker en de grotere ROCKSTER modellen in. Dat maakt hem een logische keuze voor wie één draagbare speaker zoekt die zowel thuis als bij een gezelschap kan worden ingezet. Tijdelijk met 20 procent extra korting op de salesprice. Zo koop je de BOOMSTER 4 voor 239,99 euro.
ROCKSTER NEO: wanneer het echt groter mag
Voor grotere ruimtes en momenten waarop een compact model simpelweg niet genoeg is, kies je voor de ROCKSTER NEO. De speaker is perfect voor wie draagbaar geluid op een duidelijk grotere schaal zoekt.
Welke Black Friday-deal past bij jouw luisterwensen?
Kies je Black Friday-deal op basis van je ruimte, muziekbronnen en luisterwensen, niet alleen de korting. Voor radio en streaming kies je de RADIO 3SIXTY of de scherp geprijsde Teufel ONE M; voor beter tv-geluid de CINEBAR 11. Stereo zonder losse versterker vind je bij de compacte ULTIMA 25 ACTIVE of de grotere ULTIMA 40 ACTIVE 3 voor voller geluid. Onderweg past de ROCKSTER GO 2, voor meer kracht de BOOMSTER 4 en voor grotere ruimtes en gezelschappen de ROCKSTER NEO.
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