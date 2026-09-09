Er wordt in Nederland wat afgeparadeerd. Straatstoeten, historische voertuigen, gayparades, corso’s noem maar op en het trekt wel aan het oog van de camera voorbij. Wij kozen er drie verschillende typen van uit die zeker het videofilmen en fotograferen waard zijn.
Een parade is een georganiseerde, feestelijke processie door een plaats, De parade gaat vaak gepaard met versierde wagens, muziek/orkestjes, groepen dansers, straatacts en kleurrijke uitdossingen. Het verschil met een optocht is dat een parade vaak formeler van opzet is. Bijvoorbeeld met praalwagens, colonnes voertuigen of een ceremonie. Het doel of thema van de parade is het uitbeelden van groepen, gebeurtenissen of levensuitingen.
In ieder geval valt er filmisch veel te beleven qua kleur en actie. Het kan daarbij heel complex blijken om alles goed in beeld te krijgen. Ook het geluid vraagt om de nodige aandacht. Voor dit artikel viel het camera-oog op de straatparade in Rotterdam, het corso in Zundert en gayparades.
Drukte
Het grootste probleem met het opnemen van parades betreft de vaak enorme drukte. Mudjevol, rijen dik, iedereen bovenop elkaar, er is regelmatig geen doorkomen meer aan. Het verdient dringend aanbeveling om een gunstige mindere drukke plek voor de camcorder of systeemcamera te vinden. Bijvoorbeeld bij de start, het einde van de optocht, op een balkon of tribune. Wees vooral op tijd anders vis je achter het goede opname-net.
Die drukte stelt tevens eisen aan de apparatuur voor de opname. Bovenop het onderwerp, dat ook nog eens groots of wijds kan zijn, vereist een behoorlijke groothoek om alles in beeld te krijgen. Voor de pakkende beelduitsneden een licht tot matig teleobjectief. En bij het geluid een rondom-microfoon. De apparatuur dient verder tegen een stootje of spatje regen te kunnen.
De Straatparade in Rotterdam
Een visueel enerverend onderdeel van het Zomercarnaval in Rotterdam vormt de Straatparade. En dat is allerminst een kleintje. Gemiddeld gaat het om ruim 2.500 dansers en danseressen, 25 carnavalsgroepen, 25 muziekgroepen en Dj’s die over een 5 km lange route de binnenstad van Rotterdam op z’n kop zetten.
Van oorsprong is het een Caribisch carnavalsfestival. Heden ten dage doen echter tal van bevolkingsgroepen en culturen mee. Centraal staat dat het ‘proeven’ van elkaars cultuur leidt vanzelf tot meer begrip en respect voor de ander en in de samenleving.
Aangezien de route behoorlijk lang is en de nodige tijd (al gauw meer dan drie uur) in beslag neemt heb je echt een routekaart en programma nodig. Ook op deze Straatparade kan het erg druk zijn. Het aanbod van onderwerpen is heel gevarieerd. Van dansgroepen en praalwagen tot wagenorkesten en straatacts. De kledij is uiterst fleurig en regelmatig schaars. Er wordt het gehele jaar aan de praalkostuums gewerkt. Kies voor een zoomobjectief van 24/28 tot 200/300mm kleinbeeld om alles op video of foto te krijgen.
Corso Zundert
Bij een bloemencorso wordt al snel gedacht aan een stoet praalwagens met daarop een aantal leuke zwaaiende dames. Bij het zomercorso in Zundert is dat allemaal anders en veel grootser dan elders. Het gaat om een combinatie van een bloemencorso met een acterende carnavalsstoet. Behalve de prachtige bloemfiguren gebeurt er ook van alles. Je komt gewoon ogen en oren tekort. Zundert claimt dat haar corso het grootste ter wereld is. Spectaculair is het in ieder geval wel. Een greep uit de evenementspecificaties: Wagens van negen meter groot. De opgemaakte corsovoertuigen worden met menskracht door de straten geduwd. En er op beweegt en gebeurt van alles met bijpassende goed klinkende muziek.
Behalve het corso zelf valt er achteraf nog een tentoonstelling van de wagens te zien. Zij staan weliswaar stil maar er vinden nog tal van acts, bewegende objecten, effecten en muzikale manifestaties plaats.
Gayparades
LHBTI is uiteraard niet iedereen zijn ding. Niettemin toch wel een sprankelend onderwerp voor video of foto. Buitenissige uitdossingen, uitdagende optredens, hossende mensen en speciale voer- of vaartuigen. Het ontrolt zich allemaal voor jouw objectief.
Er is behoorlijk wat keuze uit gayparades. Van straatparades en varen in speciale opgetuigde boten tot optochten met dragqueens. In Amsterdam hebben we bijvoorbeeld als onderdeel van de Gay Pride de Channel Parade. Hetzelfde geldt voor de grachtenparade in Utrecht. Beiden altijd stervensdruk dus wees op tijd en zoek een goede plek. Een stuk rustiger gaat het toe op Rozemaandag in Tilburg. Een leuke combinatie van dragqueens, het roze versierde Tilburg en de gelijktijdige grote kermis.
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