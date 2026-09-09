Een parade is een georganiseerde, feestelijke processie door een plaats, De parade gaat vaak gepaard met versierde wagens, muziek/orkestjes, groepen dansers, straatacts en kleurrijke uitdossingen. Het verschil met een optocht is dat een parade vaak formeler van opzet is. Bijvoorbeeld met praalwagens, colonnes voertuigen of een ceremonie. Het doel of thema van de parade is het uitbeelden van groepen, gebeurtenissen of levensuitingen.

In ieder geval valt er filmisch veel te beleven qua kleur en actie. Het kan daarbij heel complex blijken om alles goed in beeld te krijgen. Ook het geluid vraagt om de nodige aandacht. Voor dit artikel viel het camera-oog op de straatparade in Rotterdam, het corso in Zundert en gayparades.