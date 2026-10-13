Teufel CINEBAR PRO 2 combineert Dolby Atmos met krachtige bas

Teufel heeft de CINEBAR PRO 2 voor Dolby Atmos gepresenteerd. Het nieuwe topmodel binnen de CINEBAR-serie combineert tien drivers met ruimtelijk geluid en een draadloze subwoofer. Het volledig actieve systeem is bedoeld voor films, muziek en gaming, zonder dat een aparte AV-receiver nodig is. De CINEBAR PRO 2 ondersteunt Dolby Atmos en DTS en beschikt over twee omhooggerichte drivers die geluid via het plafond naar de luisterpositie sturen. Drie coaxiale drivers aan de voorzijde zorgen volgens Teufel voor heldere dialogen en een nauwkeurige geluidsweergave. De Dynamore-technologie vergroot het geluidsbeeld voor een ruimtelijkere ervaring. Voor muziekstreaming ondersteunt de soundbar onder meer AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect en TuneIn. Ook Bluetooth 5.3 is aanwezig. Dankzij twee HDMI 2.1-ingangen en HDMI eARC/CEC kunnen onder andere een televisie en gameconsole worden aangesloten. De meegeleverde draadloze T 10 Mk2-subwoofer verzorgt de lage tonen. Als alternatief is de compactere T 8-subwoofer beschikbaar. Met optionele draadloze EFFEKT 2-rearspeakers is uitbreiding naar een 7.1.2-opstelling mogelijk. De bediening verloopt via het oled-display, de afstandsbediening of de Teufel Home-app. Verschillende geluidsmodi stemmen de weergave af op films, muziek, games of nachtelijk gebruik.

Belangrijkste specificaties

Geluidsconfiguratie: 5.1.2, uitbreidbaar tot 7.1.2.

Drivers: tien drivers, waaronder twee upfiring-drivers.

Audioformaten: Dolby Atmos, DTS:X, Dolby TrueHD en DTS-HD.

Geluidsverwerking: Dynamore.

Subwoofer: draadloze T 10 Mk2 inbegrepen; T 8 als alternatief.

Uitbreiding: draadloze EFFEKT 2-rearspeakers.

HDMI: twee HDMI 2.1-ingangen en HDMI eARC/CEC.

Draadloze verbindingen: wifi en Bluetooth 5.3.

Streaming: AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect en TuneIn.

Overige aansluitingen: optisch, AUX en ethernet.

Bediening: oled-display, touchbediening, afstandsbediening en Teufel Home-app.

Prijs en verkrijgbaarheid

De CINEBAR PRO 2 voor Dolby Atmos is vanaf heden verkrijgbaar in Night Black en Pure White via www.teufelaudio.nl. De bundels worden uitsluitend in één kleur aangeboden.