Review: Teufel Studio 5X: Betaalbare actieve monitorluidsprekers uit Berlijn

Geluidskwaliteit

Ik heb in mijn leven een aantal studiomonitors van dichtbij kunnen proberen en alhoewel sommige mensen zweren bij neutrale klanken en echt genieten van analytisch luisteren naar muziek, daar ben ik er niet één van. Het neutrale geluid is perfect voor audioprofessionals of muziekmakers voor het mixen, bewerken of beoordelen van het geluid, maar voor puur muziek luisteren is het toch vaak vermoeiend voor de oren is mijn ervaring. Bij studiomonitoren draait het niet om een overdreven basweergave of extra sprankelende hoge tonen, maar om een zo betrouwbaar mogelijke weergave van een opname. Volledige neutraliteit is in de praktijk vaak niet haalbaar, want dit hangt van vele factoren af. Toch is de Teufel Studio 5X echt met dat doel ontwikkeld. En om meteen met de deur in huis te vallen, de Teufel Studio 5X is grotendeels neutraal, maar net niet helemaal.

De Teufel Studio 5X hebben echt ontzettend veel power en klinken daarnaast veel grootser dan ze eigenlijk zijn. Een beetje kamer wordt makkelijk met geluid gevuld waarbij de basweergave echt één van de sterke punten van de Studio 5X van Teufel is. De 5,25-inch woofer levert een stevige, gecontroleerde bas en weet ook bij dynamische muziek overtuigend te blijven. Het is best bijzonder te noemen wat een loepzuivere bas er uit deze relatief compacte monitor komt. Je krijgt voldoende laag om muziek volwaardig te kunnen beluisteren.

Het stereobeeld is tevens één van de sterkste punten van de Teufel Studio 5X. De speakers weten een breed en ruimtelijk geluidsbeeld neer te zetten, waarbij stemmen en instrumenten duidelijk hun eigen plek krijgen. Daardoor klinkt muziek niet alsof alle geluiden uit twee afzonderlijke speakers komen, maar ontstaat er een samenhangend geheel waarin instrumenten goed van elkaar te onderscheiden zijn. Daar zit op dit prijspunt echter wel een beetje een maximum aan. Nummers als The National Anthem van Radiohead of Bachelorette van Björk, waar chaos echt een grote rol speelt, wordt niet één grote brij van geluid, maar de speakers missen net de nauwkeurigheid om alle instrumenten en geluiden in de ruimte aan te kunnen wijzen.

Minder fijn is Fabienk van het Canadese rockduo Angine de Poitrine. Alhoewel de bas en basdrum strak en vol worden weergegeven snijden de microtonale gitaarriffs door merg en been en wordt het toch weer oncomfortabel luisteren. Er lijkt een lichte nadruk te zijn in het hoge midden/lage hoog die we gelukkig met de schuifknoppen achterop wat minder aanwezig (wat minder scherp) kunnen maken. Het is precies dat gebied waar ons gehoor gevoelig is voor de kleinste veranderingen. Het kan zeer aangenaam luisteren zijn voor het menselijk gehoor, maar dit nummer (of eigenlijk het hele repertoire van deze in polkadots verklede heren) is juist zo uniek om het dan weer onaangenaam te maken. Het echte hoog lijkt soms ook wat minder verfijnd qua detailweergave dan je misschien zou wensen. De plaatsing van de speakers kan hierbij ook een rol spelen, want volledige neutraliteit zul je in de praktijk nooit halen. Toch gaat het bij deze speakers net iets verder en biedt die vooral een relatief neutrale klankbalans met daarbij een lichte nadruk in het hoge midden. Voor muziekproductie hoeft dat ook niet perse een probleem te zijn, omdat het ook kan helpen bij het beoordelen en afstellen van een mix. Gelukkig heb je dankzij de schuifknoppen de mogelijkheid om de weergave enigszins aan te passen. Ik raad je dan ook echt aan om met de schuifknoppen achterop te spelen, want dit brengt behoorlijk wat verschil met zich mee.