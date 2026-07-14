Hoeveel kWh thuisbatterij heb je nodig? (ADV)

Op zoek naar een thuisbatterij? Veel mensen vragen zich af hoeveel kWh je dan precies nodig hebt. Daar bestaat eigenlijk geen eenduidig antwoord op, want dit hangt af van verschillende factoren. Denk aan je stroomverbruik, het aantal zonnepanelen, het huishouden en eventuele grootverbruikers in huis. Een te kleine thuisbatterij raakt te snel vol of leeg en bij een te grote batterij betaal je teveel voor de opslagcapaciteit. In dit artikel gaan we dieper in op hoe je kunt bepalen welke capaciteit het beste bij jouw situatie past.
Het belangrijkste om op te letten bij de aanschaf van een thuisbatterij is de capaciteit. Deze wordt uitgedrukt in kWh, oftewel kilowattuur. Dit ken je ook van jouw energieleverancier waarbij er altijd een prijs gerekend wordt per kWh. In het geval van een thuisbatterij geeft het aan hoeveel elektriciteit de batterij maximaal kan opslaan, maar hoe weet je nu precies hoe dat werkt? Dit kunnen we duidelijk maken aan de hand van een aantal voorbeelden.
Een waterkoker die 2.000 watt verbruikt en één uur aanstaat verbruikt 2 kWh. Een wasmachine? Per wasbeurt moet je denken aan 0,8 tot 1,2 kWh. Een vaatwasser verbruikt ongeveer 1 kWh. De gemiddelde 55- of 65-inch televisie verbruikt ongeveer 100 Watt per uur. Tien uur televisie kijken is dus ongeveer 1 kWh. Voor een thuisbatterij geldt dus dat hoe groter de batterij is, des te meer energie je kunt opslaan om later te gebruiken, maar wat heb je nu precies nodig? Om te bepalen welke thuisbatterij je nodig hebt moet je naar de volgende punten kijken:
Energieverbruik per jaar
Aantal zonnepanelen
Opbrengst van de zonnepanelen
Moment waarop je stroom verbruikt
Aanwezigheid van een warmtepomp
Aanwezigheid van een elektrische auto
Toekomstige uitbreidingen van je woning
Het is belangrijk om niet alleen naar het totale verbruik te kijken, maar ook naar de hoeveelheid opgewekte zonne-energie dat je op een later moment wilt gaan gebruiken. Om het allemaal even inzichtelijker te maken geven we diverse voorbeeldscenarios van kleine huishouden van 1 tot 2 personen tot aan grote gezinnen van 5 personen of meer. Dit geeft hopelijk een wat beter inzicht hoe je er naar kunt kijken.
Scenario 1 - Klein huishouden van 1 tot 2 personen
Het gemiddelde verbruik van een klein huishouden ligt op 2.000 en 3.000 kWh per jaar. In dit praktijkvoorbeeld gaan we uit van een appartement of een kleinere tussenwoning met ongeveer 8 tot 10 zonnepanelen op het dak. Overdag kun je de opgewekte zonnestroom opslaan en in de avond gebruiken voor je televisie, de verlichting, koken en eventuele andere huishoudelijke apparaten. Voor deze situatie is een thuisbatterij van 3 kWh tot 5 kWh vaak al voldoende. Een grotere batterij levert te weinig voordeel op, omdat je met een klein huishouden deze niet volledig zal benutten.
Scenario 2 - Gemiddeld gezin van 3 tot 4 personen
Het stroomverbruik ligt bij een gemiddeld gezin weer wat hoger. Gemiddeld rond de 3.500 tot 5.000 kWh. Het huis is dan vaak ook wat groter en deze beschikt gemiddeld over 10 tot 16 zonnepanelen. Je hebt dan voldoende capaciteit nodig om een groot deel van de opgewekte stroom overdag op te slaan en te gebruiken in de avond en de nacht. In deze situatie raden we een thuisbatterij van 5 kWh tot 10 kWh aan.
Scenario 3 - Groot gezin van 5 personen of meer
Bij grote huishouden van 5 personen of meer ligt het stroomverbruik gemiddeld op 5.000 tot 7.000 kWh per jaar. Hiervoor raden we een thuisbatterij van 10 tot 15 kWh aan. Een groter gezin heeft een grotere energiebehoefte waardoor een grotere opslagcapaciteit beter aansluit.
Huishoudens met een warmtepomp en/of elektrische auto
Beschikt jouw huis over een warmtepomp of heb je een elektrische auto? Dat is belangrijk om te weten bij de aanschaf van een thuisbatterij. Het stroomverbruik kan dan namelijk flink oplopen tot wel 6.000 a 8.000 kWh bij een warmtepomp, ook bij kleinere huizen! Een elektrische auto kost je gemiddeld 2.000 tot 3.500 kWh per jaar, alhoewel dat wel afhankelijk is van het aantal kilometers dat je per jaar maakt. Bij een warmtepomp of een elektrische auto is een thuisbatterij van 10 tot 15 kWh aan te raden, maar heb je zowel een warmtepomp als een elektrische auto? Dan kun je zelfs gaan denken aan 15 tot 20 kWh. Weet je niet precies hoeveel je verbruikt in dat geval? Kies altijd voor een modulair systeem. Zo kan je de opslagcapaciteit later eenvoudig uitbreiden en hoef je niet bang te zijn dat je gelijk teveel opslagcapaciteit aanschaft. Wees dus wat conservatief in het begin en pas aan wanneer nodig.
Denk dus altijd toekomstgericht. Misschien heb je perfect voor ogen welke thuisbatterij je op dit moment nodig hebt, maar wat ben je in de toekomst van plan? Ga je een elektrische auto kopen? Neem je een warmtepomp? En hoe zit het met extra zonnepanelen? Voortaan elektrisch gaan koken of heb je plannen voor het installeren van een airconditioning? Al deze aanpassingen veranderen de energiebehoefte. Daarom is het zo belangrijk om voor een modulair systeem te kiezen. Kies bijvoorbeeld voor een modulair thuisbatterijsysteem van Zendure om klaar te zijn voor de toekomst.
Aantal zonnepanelen
Ook het aantal zonnepanelen spelen een rol. Er moeten voldoende zonnepanelen geplaatst zijn voor de door jouw gekozen thuisbatterij. Anders heb je kans dat je niet genoeg kunt opslaan of juist een overschot hebt. Het moet dus goed in balans zijn met het aantal zonnepanelen op jouw dak. Gelukkig is er een praktische richtlijn en dat is het volgende:
Aantal zonnepanelen
Advies batterijcapaciteit
6 tot 8 panelen
3 tot 5 kWh
8 tot 12 panelen
5 tot 8 kWh
12 tot 16 panelen
8 tot 10 kWh
16 tot 20 panelen
10 tot 15 kWh
20 panelen of meer
15 tot 20 kWh
Let op dat dit richtlijnen zijn. De ideale capaciteit blijft ook afhankelijk van jouw daadwerkelijke stroomverbruik. Iemand die veel thuiswerkt verbruikt nu eenmaal meer stroom dan iemand die dagelijks op kantoor zit, dus jouw leefsituatie blijft ook belangrijk.
Slimme software
Slimme software kan tegenwoordig echt het verschil maken. Moderne thuisbatterijen beschikken vaak over slimme energiemanagementsystemen, al dan niet met hulp van kunstmatige intelligentie. Hiermee neemt de thuisbatterij jou ontzettend veel taken uit handen. Zo kan je thuisbatterij laden wanneer de stroomprijs laag is, ontladen tijdens dure piekuren, samenwerken met je zonnepanelen en zelfs communiceren met je laadpaal of warmtepomp. Denk in dat geval eens aan een dynamisch energiecontract, want de slimme software is echt perfect om samen te laten werken met een dynamisch energiecontract. Zo kan een slimme thuisbatterij automatisch laden tijdens goedkope uren en ontladen wanneer de stroomprijs hoog is. Dat is weer goed voor de portemonnee!
Conclusie
Er zijn dus nogal wat zaken om rekening mee te houden bij aanschaf van een thuisbatterij. De scenario’s en richtlijnen hierboven kunnen je meer duidelijkheid bieden, maar uiteindelijk is ieder huishouden anders met een andere energiebehoefte. Het stroomverbruik, aantal zonnepanelen, grootte van je huis en huishouden en toekomstplannen spelen een belangrijke rol. Wat je ook kiest, neem een modulair systeem en ga een beetje aan de conservatieve kant zitten. Wees eerder voorzichtig qua capaciteit dan dat je gelijk teveel aanschaft. Aangezien je voor een modulair systeem kiest kun je makkelijk uitbreiden met optionele batterijen wanneer nodig. Zo kun je meegroeien met je energiebehoefte en toekomstplannen en betaal je nooit teveel voor de capaciteit die je niet gebruikt.
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