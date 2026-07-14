Hoeveel kWh thuisbatterij heb je nodig? (ADV)

Het belangrijkste om op te letten bij de aanschaf van een thuisbatterij is de capaciteit. Deze wordt uitgedrukt in kWh, oftewel kilowattuur. Dit ken je ook van jouw energieleverancier waarbij er altijd een prijs gerekend wordt per kWh. In het geval van een thuisbatterij geeft het aan hoeveel elektriciteit de batterij maximaal kan opslaan, maar hoe weet je nu precies hoe dat werkt? Dit kunnen we duidelijk maken aan de hand van een aantal voorbeelden.

Een waterkoker die 2.000 watt verbruikt en één uur aanstaat verbruikt 2 kWh. Een wasmachine? Per wasbeurt moet je denken aan 0,8 tot 1,2 kWh. Een vaatwasser verbruikt ongeveer 1 kWh. De gemiddelde 55- of 65-inch televisie verbruikt ongeveer 100 Watt per uur. Tien uur televisie kijken is dus ongeveer 1 kWh. Voor een thuisbatterij geldt dus dat hoe groter de batterij is, des te meer energie je kunt opslaan om later te gebruiken, maar wat heb je nu precies nodig? Om te bepalen welke thuisbatterij je nodig hebt moet je naar de volgende punten kijken:

Energieverbruik per jaar

Aantal zonnepanelen

Opbrengst van de zonnepanelen

Moment waarop je stroom verbruikt

Aanwezigheid van een warmtepomp

Aanwezigheid van een elektrische auto

Toekomstige uitbreidingen van je woning

Het is belangrijk om niet alleen naar het totale verbruik te kijken, maar ook naar de hoeveelheid opgewekte zonne-energie dat je op een later moment wilt gaan gebruiken. Om het allemaal even inzichtelijker te maken geven we diverse voorbeeldscenarios van kleine huishouden van 1 tot 2 personen tot aan grote gezinnen van 5 personen of meer. Dit geeft hopelijk een wat beter inzicht hoe je er naar kunt kijken.