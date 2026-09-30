Teufel brengt met STUDIO 5X actieve studiomonitor uit

Muziek zo neutraal en gedetailleerd mogelijk laten klinken, dat is wat producers en muzikanten verlangen van een studiomonitor. De Teufel STUDIO 5X doet precies datgene waardoor je een opname of mix goed kunt beoordelen. Stemmen, instrumenten en effecten worden helder en evenwichtig weergegeven waardoor kleine verschillen snel opvallen. Geluid wordt niet bewust warmer, voller of krachtiger gemaakt. Bij een studiomonitor wil je vooral horen hoe een opname daadwerkelijk klinkt. De Teufel STUDIO 5X doet precies dat, een neutrale en gedetailleerde weergave van 37 Hz tot 24 kHz (-10 dB). Het is een actieve 3-kanaals nearfield studiomonitor voor opnemen, produceren en mixen.

De midden- en hogetonenluidspreker zijn in één lijn geplaatst. Hierdoor lijkt het geluid uit één punt te komen. Stemmen en instrumenten zijn daardoor nauwkeurig te plaatsen tussen de linker- en rechterspeaker. De basluidspreker zorgt voor een diepe, gecontroleerde weergave tot 37 Hz, waardoor in veel situaties geen extra subwoofer nodig is. Je kunt de speaker zowel rechtop zetten als liggend gebruiken. De speakers beschikken over gebalanceerde XLR-comboaansluitingen. Naast de reguliere variant is er ook een bluetoothvariant met de STUDIO 5X BT. Deze voegt bluetooth 5.0 met AAC en aptX HD toe.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel STUDIO 5X is per direct verkrijgbaar als paar voor 499,99 euro. De bluetoothvariant kost 50 euro meer. Optioneel zijn er ook tafelstatieven verkrijgbaar. Voor meer informatie kijk je op de website van Teufel.