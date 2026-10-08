Denon DP-500BT: platenspeler van 849 euro die je vinyl draadloos doorstuurt

Mechanisch is dit een vertrouwde platenspeler: snaaraandrijving, een statisch gebalanceerde S-vormige toonarm en een plateau van gegoten aluminium. Gegoten metalen voetjes en een trillingsbestendige constructie moeten resonantie tegengaan, en er zit een afneembare stofkap op. Het uiterlijk is afgeleid van Denons vlaggenschip, de DP-3000NE.

Semiautomatisch betekent hier dat je de toonarm zelf op de plaat zet, maar dat het apparaat aan het einde van de kant zelf de arm optilt en stopt. Wie weleens in slaap is gevallen met een draaiende plaat, weet waarom dat prettig is.

Bluetooth is het verkoopargument

Het onderscheidende zit in de draadloze verbinding. De DP-500BT ondersteunt aptX, aptX HD en aptX Adaptive, en koppelt met Bluetooth-speakers, soundbars of een hoofdtelefoon. Daarnaast werkt hij samen met Denon Home-speakers en HEOS-versterkers, zodat vinyl door het hele huis kan klinken.

Praktisch is dat zeker, maar er zit een spanning in die Denon zelf niet benoemt. Het persbericht bezingt de warmte en de diepte van analoog geluid, terwijl Bluetooth dat signaal digitaliseert en comprimeert voordat het de speaker bereikt. Je hoort dan wel je eigen plaat met alle kraakjes, maar de technische voordelen van analoog ben je onderweg kwijt. Wie zijn vinyl op de best mogelijke manier wil horen, sluit alsnog een kabel aan.

Let bij aptX Adaptive bovendien op de ontvangstkant: die ondersteuning zit lang niet in elke Bluetooth-speaker of hoofdtelefoon. Zonder compatibele ontvanger valt de verbinding terug op een eenvoudiger codec.

Beschikbaarheid

De Denon DP-500BT komt vanaf november 2026 geleidelijk naar Europa, voor 849 euro.