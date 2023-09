Bang & Olufsen lanceert nieuwe Beolab 8-speakers

De Bang & Olufsen Beolab 8-luidsprekers kunnen gebruikt worden als standalone luidspreker, als een stereopaar of als onderdeel van een grotere Bang & Olufsen opstelling. Waar de speaker ook gebruikt wordt, dankzij de ingebouwde microfoon en kalibratiefunctie wordt de audioweergave afgestemd op de opstelling en de ruimte.

De luidspreker is voorzien van een 5,25-inch woofer, een 3-inch midrange driver en een 0,6-inch tweeter. Naast kamervullend geluid kan de speaker in verschillende modi een gerichte audiostraal naar een specifieke sweetspot sturen. Een nieuwe functie is UWB (Ultra Wideband), waarmee de audio naar een dynamische sweetspot gericht wordt, afhankelijk van waar je smartphone zich bevindt. Dit werkt echter alleen in stereomodus met twee luidsprekers en een iPhone 11 of nieuwer.

De Beolab 8 luidsprekers zijn ook te gebruiken in combinatie met een Bang & Olufsen-televisie of een Beosound Theatre soundbar. Je kunt ze inzetten als rechter en linker luidsprekers aan de voorzijde of als surroundluidsprekers. De speakers zijn draadloos te koppelen middels WiSA of bedraad middels Powerlink-kabels. Helaas zijn er geen mogelijkheden de speakers te koppelen aan televisies en soundbars die niet over WiSA of Powerlink beschikken. De luidspreker zelf kan draadloos middels WiFi 6 of bluetooth 5.3 communiceren met je smartphone.

De Beolab 8 is op een tafel, tegen de muur of op een vloerstandaard te plaatsen. Voor de afwerking heb je de keuze uit aluminium, goud en zwart. De prijs bedraagt 2.499 euro per speaker.