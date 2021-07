Bang & Olufsen lanceert Beoplay EQ: high-end oordopjes met ANC

De Bang & Olufsen Beoplay EQ zijn zogenaamde adaptive noise cancelling wireless headphones. Een hele mondvol, dus we houden het bij draadloze oordoppen met ANC voor de high-end markt. Ze worden qua prijs nog boven de Beoplay E8 van vorig jaar geplaatst.

De adaptive active noise cancellation en Acoustic technology filteren ongewenste achtergrondgeluiden en moet zorgen voor totale stilte, authentieke audio en kristalheldere telefoongesprekken. De oordoppen kunnen zich aanpassen aan verschillende omgevingsgeluiden, zodat je volgens B&O overal van de beste kwaliteit muziek kunt genieten. De Beoplay EQ zijn getuned door de sound engineers van Bang & Olufsen. Dit moet zorgen voor Signature Sound van het merk. De nieuwe 6,88 mm electro-dynamic driver levert volgens het bedrijf krachtig en authentiek geluid.

Schakel je ANC in dan kun je 6,5 uur muziek luisteren. Bij ANC uit is de batterijduur 7,5 uur. De meegeleverde oplaadcase moet in totaal zorgen voor 20 uur muziek luisteren. Opladen van de oordopjes van 0 tot 100 procent gaat in 1,5 uur en de oplaad case is in 1 uur en 40 minuten helemaal vol. Laad je voor 20 minuten, dan kun je 2 uur muziek luisteren.

Specificaties Bang & Olufsen Beoplay EQ

Noise Isolation Adaptive Active Noise Cancellation Driver Type Electro-dynamic, 6.8mm diameter Driver Sensitivity 107dB ± 3dB, 1kHz @-3 dBFS (max volume) with Bluetooth playback Frequency Range 20 – 20,000 Hz Impedance 17 Ohm +/-2.55 @ 1KHz Customizable Sound EQ Presets available and fully customisable through Bang & Olufsen App Bluetooth Bluetooth 5.2 Sound Codecs SBC, AAC codec, aptX™ Adaptive Microphone 6 x MEMS, omni-directional (beam directional for speech) Inputs and Outputs 0.50 m USB-A to USB-C cable for Charging Qi Wireless Charging – 5V DC / 500mA USB-C or 400mA Qi charged

Prijs en beschikbaarheid

De Beoplay EQ van Bang & Olufsen is verkrijgbaar vanaf 19 augustus in het wit of het zwart. De verkoopadviesprijs is 399 euro. Ze worden geleverd met de oplaadcase, oplaadkabel en 4 silicone ear tips in de maten XS, S, M en L. Bekijk de draadloze oordoppen op de website van Bang & Olufsen.