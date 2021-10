Beoordeling Bang & Olufsen BeoSound Balance

Moet een luidspreker een anonieme rechthoek zijn? Het is een vraagstuk waar ze bij Bang & Olufsen al langer mee bezig zijn. Hun queeste om een interieurvriendelijk draadloze speaker te bouwen bereikt met de BeoSound Balance een geslaagd – en ongetwijfeld: voorlopig – eindpunt. Wat de Balance niet is, is discreet. Het is vrij groot, maar blijft een elegante verschijning die zijn designkudos met heel veel trots etaleert. De afwerking en materialenkeuze is op het niveau van een beter designmeubel, en het prijskaartje eigenlijk ook. Wat krijg je dan voor die aanzienlijke meerprijs ten opzichte van mainstream-producten? Uitstekende streamingopties en de mogelijkheid om de BeoSound Balance te combineren in een multiroom-systeem. Een afgelikte muziekweergave die mooi door zelfs grotere kamers rolt, gefinetuned door de ingebouwde kamercorrectie. Je koopt het wellicht eerst voor de looks, maar de geluidskwaliteit stelt zeker niet teleur.