Bang & Olufsen lanceert Beosound 5 luidspreker

De Beosound A5 bevindt zich volgens Bang & Olufsen op het punt waar draagbare en home audio elkaar ontmoeten. Dankzij het massief eikenhouten handvat kan de luidspreker overal meer naartoe genomen worden en overal geplaatst worden. Dankzij de IP65 water- en stofdichtheid kan de Beosound A5 ook mee naar buiten. De luidspreker biedt een speelduur van meer dan twaalf uur en een in de bovenkant van de luidspreker geïntegreerde draadloze telefoonoplader. Hij wordt bediend via een gebruikersinterface of rechtstreeks via de Bang & Olufsen App.

De vierweg driver setup met vier digitale versterkers levert een gecombineerd vermogen van 280 Watt, waarmee grote ruimtes gevuld kunnen worden met 360-graden geluid. Verder komt de speaker met 1 x 5,25 inch woofer, 2 x 2 inch middentoner en 1 x driekwart inch tweeter. De Beosound A5 is esthetisch geïnspireerd op de Beolit-serie van Bang & Olufsen, maar de technologie is gebaseerd op de Beolab 90 en 50 hifiluidsprekers. De Beamforming-technologie, een innovatie die voor het eerst in de Beolab-serie werd toegepast, is nu ook in de Beosound A5 gebruikt om het geluid met grote precisie te regelen.

Naast zijn tijdloze uiterlijk is de luidspreker modulair ontworpen, zodat hij indien nodig eenvoudig kan worden onderhouden en gerepareerd om zijn levensduur te verlengen in plaats van te worden vervangen door een nieuwe luidspreker. Bang & Olufsen zal de eenvoudig verwisselbare frontpanelen in nieuwe materialen en kleurstellingen blijven produceren, zodat de Beosound A5 kan meegroeien met de stijl en identiteit van de klant.

Dankzij het Mozart-platform kunnen twee Beosound A5’s niet alleen op zichzelf staan, maar ook met elkaar worden verbonden in een stereosysteem of een andere Mozart-luidspreker uit het portfolio van Bang & Olufsen. Bovendien kan Mozart naadloos worden geïntegreerd in een Bang & Olufsen smart home-systeem, waardoor met één druk op de knop een multiroom-ervaring wordt gecreëerd.

De toekomstgerichte mogelijkheden van Mozart en de introductie van ultra-wide-band zullen mettertijd nieuwe functies ontsluiten, zoals Proximity Pairing, waarmee connectiviteit een stap verder wordt gebracht. Proximity Pairing verbindt automatisch twee Beosound A5’s met elkaar voor een indrukwekkende stereo-ervaring wanneer ze bij elkaar in de buurt staan.

De Beosound A5 is compatibel met Beolink Multiroom, Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth 5.2 en meer.

Bang & Olufsen Beosound A5: adviesprijzen

De Beosound A5, verkrijgbaar in twee verschillende kleurstellingen, is uitgevoerd in naturel aluminium met een voorkant van geweven papiervezel en een licht eikenhouten handvat. De lichte uitvoering kost 999 euro, de donkere uitvoer 1.099 euro.