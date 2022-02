Bang & Olufsen komt met Beoplay Portal: luxe hoofdtelefoon voor gamers

Dit is een nieuwe editie van de Beoplay Portal. De vorige generatie verscheen een jaar geleden. Toen werd er vooral reclame gemaakt voor het ‘Designed for Xbox’-programma. Of Microsoft nu overboord is gegooid weten we niet, maar bij deze nieuwe generatie wordt er niet gesproken over de spelcomputer van Microsoft. Dit keer is het Sony’s PlayStation dat volop aandacht krijgt. We zien overigens geen reden om te twijfelen aan de compatibiliteit met de Xbox Series X/S, want op de persafbeeldingen zien we gewoon ook een Xbox-controller.

Dit is de nieuwe Beoplay Portal voor 2022

De Beoplay Portal is op een aantal vlakken aangepakt ten opzichte van vorig jaar. Bang & Olufsen heeft het over een uitbreiding van de connectiviteit via wereldwijd toonaangevende platformen, een nieuwe draadloze dongle en een verbeterde batterijduur tot wel 42 uur. De fabrikant wil een rijke audio-ervaring bieden met een stijlvol design. De bundelvormende microfoons isoleren en versterken de stem van de gebruiker terwijl achtergrondgeluiden zoveel mogelijk worden onderdrukt. Dit maakt de hoofdtelefoon niet alleen geschikt voor PC, PlayStation en smartphonegamers, maar ook voor alledaagse activiteiten.

Dit model beschikt over draadloze 2.4GHz connectiviteit voor PC en PlayStation. Zo is daar dual-audio streaming en moet de nieuwe draadloze dongle zorgen voor een snellere verbinding. Mobiele gamers worden niet vergeten dankzij de ondersteuning voor bluetooth 5.1 met aptXTM Adaptive-technologie. De Beoplay Portal biedt twee speciaal ontworpen 40 mm drivers met neodymium magneten voor een natuurgetrouw en nauwkeurig geluid. Ook Dolby Atmos wordt ondersteund. De nieuwe Adaptive Noise Cancellation-technologie moet zorgen voor een verbeterde ruisonderdrukking.

Prijs en beschikbaarheid

Je kunt kiezen uit drie verschillende kleurstellingen, namelijk Black Anthracite, Grey Mist en Navy. De 2022-versie van de Beoplay Portal is per direct verkrijgbaar voor 499 euro.