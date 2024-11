Audio-Technica viert 50 jaar hoofdtelefooninnovatie: drie producten in de spotlight (ADV)

Audio-Technica ATH-S300BT

De ATH-S300BT hoofdtelefoon kan tot 90 uur draadloos muziek afspelen zonder opladen. Laad je even drie minuten op via de usb-c-aansluiting? Dan kan je weer 2,5 uur vooruit. Actieve ruisonderdrukking (ANC) laat luisteraars in alle stilte muziek luisteren, terwijl er ook een transparantiemodus aanwezig is om omgevingsgeluid juist binnen te laten. De ATH-S300BT is uitgerust met 40mm drivers en levert sterke audioprestaties van hifi-kwaliteit over heel het frequentiebereik. Multipoint Pairing moet een vlotte overgang tussen verschillende geluidsbronnen garanderen.

De Audio-Technica ATH-S300BT is verkrijgbaar voor 119 euro. De hoofdtelefoon is beschikbaar in de kleuren zwart en beige.