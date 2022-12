Verslag: Noir et Blanc Brussels Hifi Show 2022

In de meer dan 20 bijzonder ruime demoruimtes van het BluePoint Brussels Conference Centre aan de Auguste Reyerslaan 80 kon je terecht bij KEF/Hegel, DALI Benelux, HNNY Benelux, Terrason Audio, Monitor Audio Nederland, Dimex, Yamaha Music Europe, AudioNec, Pro-Ject, Dune Blue, Transtel Sabima, New Transtec, Musikae, Joenit, Fusion/Microgroove, Noobel en natuurlijk ook Noir et Blanc zelf die tezamen meer dan 80 merken vertegenwoordigde en demonstreerde. Aan de ingang van het BluePoint Brussels Conference Centre stond de gloednieuwe Lotus Emira opgesteld die uitgerust is met KEF-speakers.

KEF en Hegel

KEF had maar liefst drie ruime zalen ter beschikking om uit te pakken met bijzondere set-ups. De aandacht ging vooral naar de KEF LSX II, LS50 Wireless II en de gloednieuwe LS60 Wireless. Uiteraard waren ook de KEF Blade Meta, Reference Meta en LS50 Meta van de partij. Hegel, dat het bij KEF tot referentieversterker geschopt heeft, presenteerde de recentelijk gelanceerde toplijn van KEF met de Hegel H390- en H590-versterkers, aangevuld met de V10-phonovoorversterker.

Yamaha

Yamaha pakte in primeur uit met de Hi-Fi 2000-serie, een nieuwe productlijn die volgens de Japanners de volgende generatie van het digitale tijdperk inluidt. De eerste leden uit de serie zijn de Yamaha R-N2000A netwerkreceiver en de NS-2000A vloerstaande speakers. Een kleine maar opmerkelijke verschijning was de ZG01, Yamaha’s eerste audiomixer die speciaal is ontworpen voor ‘gamevoicechatten’ en ‘gamestreaming’.

Primeurs van Halcro, Quad en Chord Electronics

Halcro toonde zijn bijzonder krachtige Halcro Eclipse mono en stereo eindversterkers waarmee de Australische fabrikant van high-end versterkers zijn rentree maakt op de Europese markt.

Een primeur van Quad: de Artera Mono-versterker die de succesvolle Altera Series vervolledigt. Een bijzondere eindversterker die ontworpen is om kracht, muzikaliteit en stabiliteit te garanderen. Vooral in combinatie met de legendarische Quad ESL-2912 elektrostatische luidsprekers.

Chord Electronics showde de Chord ULTIMA PRE 3. Een volledig analoge en met de hand gebouwde voorversterker met een behuizing van massief aluminium van vliegtuigkwaliteit.

HIFIMAN en Dan Clark Expanse

Ook voor liefhebbers van hoofdtelefoons, vielen heel wat primeurs te rapen. Zoals de recent gelanceerde HIFIMAN SUNDARA Closed-Back. Een gunstig geprijsde hoofdtelefoon met beukenhouten oorschelpen die luisteraars isoleren van achtergrondgeluiden en de natuurlijke basweergave benadrukken.

Daarnaast ontdekten we de Dan Clark EXPANSE-hoofdtelefoon. Het nieuwe vlaggenschip van Dan Clark Audio dat met zijn planar-magnetische driver een verbluffend diepgaande en brede soundstage pretendeert.

Meze Audio en Enleum

De Meze Audio 109 PRO-hoofdtelefoon is het eerste open model van het Roemeense Meze Audio dat de voorbije jaren sterk groeide met budgetvriendelijke maar kwalitatief hoogstaande producten.

Met de Enleum AMP-23R lanceert het jonge Amerikaans/Koreaanse merk een compacte geïntegreerde hoofdtelefoonversterker. Enleum is een nieuwkomer die niettemin al een Red Dot Award voor Product Design en een iF Design Gold Award op zak stak.

dCS en Musical Fidelity

Bij dCS ontdekten we het gloednieuwe dCS Lina-systeem. Met zijn speciale netwerk-DAC, hoofdtelefoonversterker en hoofdklok kan het dCS Lina-systeem gelijktijdig drie hoofdtelefoons aansturen. Met als bijkomende troef dat de dCS-DAC ook geïntegreerd kan worden in een hifisysteem.

Musical Fidelity introduceert met de Nu-Vista PAS en de Nu-Vista Pre zijn nieuwste modellen voor 2022.

Prototype van AudioNec

Het moduleerbare AudioNec EVO-luidsprekersysteem met zijn DuoPole breedbandluidspreker heeft zijn pluimen al verdiend. Nieuw is dat AudioNec aan een Ultimate Music Server werkt. In Brussel gepresenteerd als een vervaarlijk uitziend prototype dat nog op zijn definitieve behuizing wacht.

CD Vinyl 4 U

Voor vinyl, cd’s en accessoires kon je traditiegetrouw terecht bij CD Vinyl 4 U. De specialist in high quality cd’s en lp’s waar je altijd limited editions, direct metal master cut vinyl en schijfjes in alle mogelijke formaten kunt scoren.

Hans Beekhuyzen en Jaap Veenstra

Omdat het niet meer vanzelfsprekend is om door het bos van datanetwerken en netwerkaudio de bomen te zien, konden de bezoekers van de Noir et Blanc Brussels Hifi Show rekenen op de expertise van Hans Beekhuyzen en Jaap Veenstra. Hans Beekhuyzen, bekend van zijn Hans Beekhuyzen YouTube-kanaal, legde uit wat netwerkaudio inhoudt en waarop je moet letten bij de aanschaf van apparatuur om optimaal van digitale muziek te genieten. Jaap Veenstra van het Alpha Audio online magazine presenteerde een mix van eigen bevindingen, opgedaan tijdens luistertests en objectieve metingen, om de werking van datanetwerken en hun invloed op de audioweergave te verklaren.

De HIFI.BE Awards

Op zaterdagavond werden door onze collega’s van HIFI.NL/BE drie awards uitgereikt: ‘Best Presentation’, ‘Best Sound’ en ‘Best Product’.

Best Presentation Award

De award voor Best Presentation ging naar het team van GP Acoustics dat met KEF en Hegel een topprestatie leverde met hun creatieve invulling van maar liefst drie grote luisterruimtes. Jan Douwe Kroeske, bekend van de ‘2 Meter Sessies’ en ‘The Ballroom’ leverde een belangrijke bijdrage aan de presentatie met zijn verhalen achter de muzikale hoogtepunten van deze sessies.

Best Sound Award

De award voor de beste sound ging naar Terrason Audio dat met PMC, Halcro en Mola-Mola een indrukwekkende prestatie leverde. De set rond de imposante PMC Fact Fenestria-speakers wist velen te bekoren. Ook de demonstratie door Eelco Grimm, Creative Director van Grimm Audio werd bijzonder gewaardeerd.

Best Product Award

Yamaha sleepte de award voor het beste product in de wacht met de nieuwe Yamaha R-N2000A, de eerste high end stereoreceiver van het Japanse merk. Een bijzonder veelzijdig apparaat dat het streamen van muziek in hoge resolutie verenigt met aloude hifikwaliteit. Inclusief phonoversterker en vintage vormgeving met de kenmerkende klassieke Yamaha VU-meterlooks.

De Noir et Blanc publieksprijzen

Ook voor de bezoekers vielen er prijzen te rapen. Noir et Blanc stelde een prijzenpakket met een totale waarde van meer dan 11.000 euro ter beschikking. Met hoofdtelefoons van Dali, KEF, Yamaha en Audeze, een Rega System One, een Quad Vena II Play, een Silent Angel Bonn N8, een IsoAcoustics zaZen 1 en een setje IsoAcoustics OREA Graphite, een Ortofon 2M Blue-element en nog veel meer.

Voor ieder wat wils

Voor Gregory De Prins van Noir et Blanc en zijn echtgenote Aurély Vernin was het een druk weekend. “We hebben bewust gekozen voor een toegankelijke show met een gevarieerd aanbod. Met zowel merken en modellen van het allerhoogste niveau als instapmodellen”, zegt Gregory. “Voor iedereen viel er wel iets te ontdekken. Niet alleen voor pure hifi-liefhebbers maar ook voor mensen die zich er niet van bewust zijn welke hoge niveaus we in hifi kunnen bereiken en hoe gevarieerd het aanbod is. Het is ons ook opgevallen dat er behoorlijk wat koppels en gezinnen aanwezig waren. Het was mooi om te zien hoe vrouwen mee opgingen in het gebeuren. Daar zijn we heel blij om want meestal is een hifishow vooral een mannelijke aangelegenheid”, lacht Gregory.

De referentie in het genre

Was deze eerste editie van de Noir et Blanc Brussels Hifi Show het begin van een jaarlijkse traditie? “Ik heb van de deelnemers al heel wat positieve reacties ontvangen”, zegt Gregory. “Niet alleen over de locatie maar ook over de organisatie en het publiek. Onze klanten en zelfs mensen die we nooit eerder ontmoetten, vertellen me dat ze aangenaam verrast zijn. Ja, we zijn voldoende gemotiveerd om volgend jaar met een tweede editie uit te pakken. Meer zelfs, we hopen van de Noir et Blanc Brussels Hifi Show een toonaangevende show te maken, de referentie in het genre.”

Tot slot

De Noir et Blanc Brussels Hifi Show was een goede weerspiegeling van wat je mag verwachten in de winkel aan de Charleroise Steenweg 154 in Sint-Gillis. Niet alleen een ruim assortiment van hoogwaardige producten, maar ook vakmanschap en een passie voor muziek.

Geschreven door Edouard Hendrix