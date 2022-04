ArtSound lanceert Smart Stream en Smart Zone 4 multiroom-producten

ArtSound introduceert met de Smart Stream voorversterker een uitbreiding in de SMART-familie van multiroom-producten. De Smart Stream is een compact toestel die een bestaand muzieksysteem uitbreidt naar de wereld van de streaming. Het apparaat is voorzien van internetradio, Spotify, Tidal, Qobuz, bluetooth en AirPlay. Met de 4STREAM-app zijn alle radiozenders ter wereld te beluisteren. Naast de ingebouwde bronnen heeft de Smart Stream ook een aantal in- en uitgangen. Zo kun je bijvoorbeeld ook nog een tv en een cd-speler aansluiten. De Smart Stream is per direct verkrijgbaar voor 179 euro.

De Smart Zone 4 is een streaming voorversterker voor vier zones en vooral gericht op de grotere particuliere en professionele installaties. Toch blijft ArtSound gebruikmaken van hetzelfde platform en chip. Alle huidige en toekomstige ArtSound Smart-producten kunnen met elkaar werken. De Smart Zone 4 biedt onder meer internetradio door TuneIn en vTuner, muziekdiensten zoals Spotify, Tidal, Deezer, Qobuz, en AirPlay. En dit tot vier individuele zones.

Ook op vlak van connectiviteit is alles maal vier: per zone zijn een analoge RCA in- en uitgang, een optische en coaxiale uitgang, een USB ingang en een 12V trigger uitgang aanwezig. Daarnaast zijn er nog master ingangen voor analoog RCA, en digitaal optisch en coaxiaal. De Smart Zone 4 is verkrijgbaar voor 899 euro.