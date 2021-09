ArtSound kondigt de Lightbeats M- en Lightbeats L-speakers aan

De nieuwe bluetoothspeakers van Artsound zijn compact, robuust en draagbaar en beschikbare over led-lampjes die reageren op de muziek. De Lightsound M en L zijn bovendien bestand tegen water, dankzij de ipx6-certificering.

Nieuwe speakers van Artsound

Beide speakers van het bedrijf beschikken over een tweewegaudiosysteem. De Artsound Lightspeaker M is geschikt voor ruimtes tot 35 vierkante meter, terwijl de L tot vijftig vierkante meter gebruikt kan worden. De M heeft twee keer twee bassdrivers, terwijl de L twee keer drie bassdrivers heeft. Het RMS-vermogen van de kleine speaker ligt op 20 watt, het maximum vermogen op 40 watt. Bij de L liggen die cijfers op 40 en 60 watt.

Ze hebben allebei een audiojack en beschikken natuurlijk over bluetooth, versie 5.0. Ook hebben ze een usb-poort waarmee je je telefoon kunt opladen. De Lightspeaker L heeft daarnaast ruimte voor een micro-sd-kaart tot 32 GB, waar je muziek op kunt opslaan. Beide modellen zijn verkrijgbaar in de kleuren blauw, paars, rood, geeld, groen en wit. De accu in de M heeft een vermogen van 2.200 mAh; in de L zit er één van 3.000 mAh. Ze worden tevens allebei geleverd met een usb-kabel voor het opladen.

Prijs en beschikbaarheid

De Artsound Lightbeats M en Lightbeats L zijn vanaf nu verkrijgbaar voor respectievelijk 79,99 en 99,99 euro.