Artsound KURV BT combineert kunst en muziek in bluetoothspeaker

Bluetoothspeakers zien er vaak allemaal hetzelfde. Het zijn vaak niet de mooiste apparaten om ergens neer te zetten en dus gebruik je ze eigenlijk alleen maar in de tuin of op andere plekken buitenshuis. Artsound doet het met deze bluetoothspeaker heel anders. De Artsound KURV BT is volgens het bedrijf een samenvoeging van eye-catching design met de nieuwste technologie en zou niet moeten misstaan in je woonkamer.

De speaker heeft een behoorlijk formaat met ronde vormen en een gat in het midden. Aan de bovenkant hiervan vind je de speaker en de ronde vormen moeten zorgen voor de verspreiding van het geluid naar alle kanten.

De KURV BT beschikt over een coaxiale tweeweg driver en moet volgens het bedrijf zorgen voor een heldere klank met een diepe bas. Dit model moet muziek in alle richtingen verspreiden en beschikt over een ip66-certificaat. Het waterafstotende jasje zorgt ervoor dat je deze speaker ook in de tuin of bij het zwembad kunt gebruiken.

De bluetoothspeaker ondersteunt True Wireless-technologie (TWS) en via je smartphone en bluetooth maak je gemakkelijk verbinding. Je kunt tot 10 uur muziek luisteren voordat je de speaker weer op moet laden.

Specificaties Artsound KURV BT

Bereik : < 100 m²

Systeem : 2-weg actief

Woofer : 5,25″ Polypropyleen

Tweeter : 0,75″ silk dome

Versterker verm. RMS : klasse D, 20 W

Versterker verm. max : klasse D, 10 W – 100 W

Gevoeligheid : 85 dB

Impedantie : 6 Ω

Frequentiebereik : 60 Hz – 20 kHz

Stereo : True Wireless (TWS-koppeling)

Draadloos : Bluetooth 5.0

Batterij : 2600 mAh (10 uur)

Afmetingen : 308 x 391 x 212 mm (h x b x d)

Gewicht/stuk : 5,06 kg

Samenstelling : LLPDE plastic/ aluminium grille

Kleur : Wit/ quartz

Waterproof : IP66

UV-bestendig : Ja

Prijs en beschikbaarheid

De Artsound KURV BT is per direct beschikbaar. De verkoopadviesprijs van deze kunstzinnige bluetoothspeaker is 369 euro. Kijk voor meer informatie op de website van Artsound.