Plug-in thuisbatterijen winnen terrein: Thuisbatterij.nl ziet doorbraak (ADV)

“De drempel om energie op te slaan wordt hiermee veel lager,” zegt Mike de Groot, mede-oprichter van Thuisbatterij.nl. “Een plug & play batterij aan het huishouden toevoegen wordt steeds vanzelfsprekender. Ook is deze manier van energieopslag een stuk betaalbaarder. Dat gemak is precies wat de markt nu nodig heeft.”

Plug-in thuisbatterij: Van niche naar mainstream

Wat begon als een product voor tech-liefhebbers en pioniers, wordt nu steeds vaker aangeschaft door een brede groep consumenten. Niet alleen door huiseigenaren met zonnepanelen, maar ook door huishoudens die slimmer willen omgaan met dynamische energietarieven of zich willen voorbereiden op mogelijke stroomstoringen.

Volgens Thuisbatterij.nl mede-oprichter David van Gaalen speelt advies daarbij een grote rol: “Het verkopen van een thuisbatterij is niet ingewikkeld. Maar de vraag of een batterij rendabel is, welke capaciteit past en hoe je deze in de praktijk gebruikt, is minstens zo belangrijk. Daarom zetten wij sterk in op begeleiding en eerlijk advies.”

Thuisbatterij.nl koploper plug-in thuisbatterijen

De markt voor thuisbatterijen wordt steeds drukker, maar Thuisbatterij.nl weet zich te onderscheiden door naast verkoop ook uitgebreid advies te bieden. “We krijgen dagelijks vragen van consumenten die door de bomen het bos niet meer zien,” zegt De Groot. “Onze rol is om die informatie te vertalen naar eerlijk advies, ook als dat betekent dat we iemand afraden om nu een batterij te kopen.”

Die transparantie zorgt volgens Van Gaalen voor vertrouwen: “Mensen zoeken niet alleen een product, maar ook een partner die na de aankoop bereikbaar blijft. Dat is precies waar wij het verschil maken.”

Meer dan alleen gemak

De opkomst van plug-in batterijen draait niet alleen om eenvoud. Doordat de instap laagdrempelig is, kunnen veel meer huishoudens bijdragen aan een flexibeler en stabieler energiesysteem. “Als duizenden plug-in batterijen slim laden en ontladen, helpt dat pieken op het net te verminderen,” aldus De Groot.

Technologische vooruitgang thuisbatterijen

Een belangrijke motor achter deze doorbraak is technologie. Nieuwe plug-in thuisaccu’s beschikken over slimme software, apps en uitbreidbare modules. “De markt ontwikkelt zich razendsnel,” zegt Van Gaalen. “Wij houden continu het aanbod in de gaten en selecteren producten die ook over vijf of tien jaar nog waardevol voor onze klanten zijn.”

Rendement en realisme

Toch blijft de vraag naar terugverdientijd belangrijk. “Dat is geen zwart-wit verhaal,” benadrukt De Groot. “Voor sommige huishoudens kan het financieel interessant zijn, bij anderen draait het meer om comfort of duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk dat klanten vooraf goed begrijpen wat ze mogen verwachten.”

Toekomstbeeld energieopslag

Volgens Thuisbatterij.nl is de opmars van plug-in batterijen nog maar net begonnen. Het aanbod groeit en de integratie met slimme energienetwerken neemt toe. “Binnen een paar jaar wordt de plug & play thuisaccu net zo vanzelfsprekend als de warmtepomp of zonnepanelen,” voorspelt Van Gaalen.