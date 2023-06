Apple AirPods krijgen Adaptieve Audio: wat is het precies?

Adaptieve Audio is een nieuwe feature voor de Apple AirPods en maakt het mogelijk om actief naar de omgeving te luisteren en hier de noise cancelling op aan te passen. De AirPods schakelen zelf naadloos tussen het doorlaten van omgevingsgeluid en volledige ruisonderdrukken, puur door te luisteren naar het geluid van de omgeving. Volgens Apple moet dit in elke situatie voor een optimale luisterervaring zorgen. Voor gebruikers is het een nieuwe optie, naast de transparantiemodus en de noise cancelling-modus.

Ook nieuw is Gespreksdetectie. Hiermee wordt automatisch de transparantiemodus ingeschakeld en het volume verlaagd zodra de AirPods een gesprek waarnemen. Wanneer je stopt met praten herkennen de oortjes dit ook en wordt de eerder gekozen modus weer ingeschakeld en het volume hersteld naar het eerder gekozen niveau.

Apple brengt nog meer nieuwe features naar de AirPods. Zo moet het omgevingsgeluid voor diegene met wie je belt drastisch verminderd worden en kun je sneller schakelen tussen gekoppelde Apple-apparaten. Om persoonlijke audio te blijven verbeteren, maakt Gepersonaliseerd volume gebruik van machinelearning om meer te weten te komen over omgevingsomstandigheden en luistervoorkeuren. Op die manier wordt de media-ervaring automatisch gefinetuned. De nieuwe functies worden in het najaar verwacht en als gratis update uitgerold voor de AirPods.