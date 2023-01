Trends consumentenelektronica 2022 en 2023: de markt in beeld

Het belang van de fysieke winkel

Eerder schreven we over de ontwikkelingen uit de wereld van online verkopen, logischerwijs in een stroomversnelling geraakt door de wereldwijde pandemie en het af en aan sluiten van fysieke winkels. In deze nieuwe editie kunnen we daar een hele mooie trend tegenover zetten: uit onderzoek van Mood Media blijkt namelijk dat consumenten toegewijd blijven aan het opzoeken van ‘in-store ervaringen’.

“Er is geen discussie meer over de vraag of mensen na de pandemie terugkeren naar de fysieke winkel”, zegt Wim van der Stelt van Mood Media. “Ze zijn terug. Nu moeten we ons concentreren op hoe we het beste kunnen inspelen op de aanhoudende vraag naar digitaal ondersteunde en sfeerrijke, persoonlijke ervaringen.”

Maar liefst 71 procent van de consumenten wereldwijd geeft aan dat ze nu net zo vaak of zelfs vaker in fysieke winkels winkelen dan vóór de pandemie. 77 procent geeft zelfs aan de voorkeur te hebben voor een echte winkel wegens de aangename sfeer. Tel daarbij op dat consumentenelektronica en toch zeker hifi sowieso een product is dat je liever in een winkel koopt, en we gaan er voorzichtig vanuit dat de dealers uit ons netwerk ook in 2023 weer volop echte mensen zullen mogen ontvangen, naast de aankopen in de digitale winkelmand.