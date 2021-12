De markt in beeld op basis van landelijke trends en cijfers

Marktprijzenfestival

Een serieuze ontwikkeling in de markt voor consumentenelektronica is de onvermijdelijke prijsstijging van eindproducten. Daar zijn naast de voor de hand liggende oorzaken – zoals de aanhoudende coronacrisis – namelijk aardig wat factoren in het spel.

Zo is er een nijpend tekort aan (zee)containers waardoor de logistiek explosief duurder is geworden ten opzichte van zo’n anderhalf jaar geleden, merkt de wereldeconomie nog altijd de naweeën van de Suezkanaalblokkade door de Ever Given in het afgelopen voorjaar – de ‘duurste file ooit’ -, en speelt de brand in de chipfabriek van het Japanse Asahi Kasei Microsystem (het in de hifi beroemde AKM) in oktober 2020 de industrie nog altijd parten. Naast andere prijskaartjes leidt dat op veel plekken tot vertragingen.

De productie van de veelgebruikte AKM-chips heeft maanden stilgelegen en zorgt nog altijd voor schrijnende tekorten. Dat jaar was omwille Covid-19 al een van de meest inconsistente jaren voor productieniveaus en beschikbare voorraden, iets wat de ongelukkige AKM-fabrieksbrand voor veel fabrikanten alleen maar verergerd heeft.

De voorspelling is hoe dan ook dat prijzen in de nabije toekomst in ieder geval niet zullen dalen. Wellicht niet te lang wachten om onze coronaspaarpot aan iets moois uit te geven?