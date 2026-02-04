Achtergrond Tips en advies Entertainment Streamingdiensten

Zo kijk je de Olympische Winterspelen van Milaan

04 februari 2026 3 Minuten 0 Reacties
Olympische Winterspelen

Komende vrijdag beginnen de Olympische Winterspelen van Milaan. Wil jij niets missen van het spektakel en onze sporters toejuichen op weg naar een gouden medaille? Wij vertellen je hoe je niks hoeft te missen.

Vrijdag 6 februari tot en met zondag 22 februari staat in het teken van de Olympische Winterspelen. Dit grootste wintersportevenement ter wereld trekt ongetwijfeld weer miljoenen kijkers naar de buis. Wil je niks missen? Er zijn verschillende manieren om naar alle deelnemende sporten te kijken. Op vrijdag 6 februari is de opening van de Olympische Winterspelen in het San Siro stadion van Internazionale en AC Milan. De uitzending begint om 20.00 uur en kijk je op NPO3.

Kijk bij de NOS

Je kunt de live sporten volgen via de NOS (NPO1, NOS.nl, de app en Radio 1). Volgens de NOS kijk je live sport zoals het publiek gewend is, aangevuld met achtergronden, verhalen en duiding. De NOS is live aanwezig in Milaan voor interviews, reportages en voor- en nabeschouwingen. Afhankelijk van het programma beginnen de live sporten (en dus de uitzendingen) bij de NOS tussen 11.00 uur en 14.00 uur. In Nederland is er de dagelijkse talkshow ‘Studio Olimpico’. Niet vanuit Milaan, maar vanwege bezuinigingen gewoon in de studio in Nederland. Dione de Graaff presenteert het dagelijkse programma dat, afhankelijk van de live sporten, meestal om 21.30 uur begint.

Kijken via Eurosport

Je kunt ook bij Eurosport terecht om diverse live sporten te volgen. Eurosport heeft op het lineaire tv-kanaal geen studioprogramma. Je kijkt live sporten en hebt het programma ‘A day at the Olympics’. In een half uur krijg je de hoogte- en dieptepunten van de dag te zien. Eurosport zendt in principe 24 uur per dag uit. Live-sport overdag en in de nacht herhalingen of samenvattingen. Wil je meer van Eurosport? Dan heb je HBO Max nodig.

Kijken via HBO Max

Het meest uitgebreid kijk je via HBO Max. Eurosport kijk je normaal gesproken via de sport add-on op HBO Max, maar voor de Olympische Winterspelen maakt de streamingdienst een uitzondering. Ook zonder sport add-on kijk je namelijk de Olympische Winterspelen, gewoon via het thuisscherm van de app. Je kunt hier vrijwel alle sporten volgen, ook die normaal gesproken niet bij de NOS of op het lineaire kanaal van Eurosport te zien zijn. Alle streams kun je direct in de huiskamer aanzetten. Let wel dat niet overal Nederlands commentaar te horen is. Soms is er alleen Engels, soms ook helemaal niks en kijk je alleen live de sport. We vrezen wel een beetje voor reclame. Alhoewel sport via HBO Max begon als reclamevrij alternatief, daar hebben we de afgelopen wielerrondes gezien dat men tegenwoordig ook gewoon reclame dwars door de uitzendingen blijft pompen. Een flink minpunt, maar het grootste aanbod aan sport kijk je wel via HBO Max. Je hoeft dus voor de Olympische Spelen geen sport add-on te nemen. Een regulier HBO Max-abonnement (vanaf 5,99 euro per maand) voldoet.

Leuk is dat HBO Max onder andere Multiview ondersteunt. Je kan dus meerdere sportevenementen tegelijk op je scherm aanzetten. Ook nieuw zijn de ‘Gouden-medaillemomenten’. Staat er een finale op het punt van beginnen waar de medailles uitgedeeld gaan worden? Je krijgt automatisch een melding in de videospeler zodat je niets hoeft te missen. Een studioprogramma lijkt dit keer niet tot de mogelijkheden te behoren.

