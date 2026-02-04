Zo kijk je de Olympische Winterspelen van Milaan

Kijken via HBO Max

Het meest uitgebreid kijk je via HBO Max. Eurosport kijk je normaal gesproken via de sport add-on op HBO Max, maar voor de Olympische Winterspelen maakt de streamingdienst een uitzondering. Ook zonder sport add-on kijk je namelijk de Olympische Winterspelen, gewoon via het thuisscherm van de app. Je kunt hier vrijwel alle sporten volgen, ook die normaal gesproken niet bij de NOS of op het lineaire kanaal van Eurosport te zien zijn. Alle streams kun je direct in de huiskamer aanzetten. Let wel dat niet overal Nederlands commentaar te horen is. Soms is er alleen Engels, soms ook helemaal niks en kijk je alleen live de sport. We vrezen wel een beetje voor reclame. Alhoewel sport via HBO Max begon als reclamevrij alternatief, daar hebben we de afgelopen wielerrondes gezien dat men tegenwoordig ook gewoon reclame dwars door de uitzendingen blijft pompen. Een flink minpunt, maar het grootste aanbod aan sport kijk je wel via HBO Max. Je hoeft dus voor de Olympische Spelen geen sport add-on te nemen. Een regulier HBO Max-abonnement (vanaf 5,99 euro per maand) voldoet.

Leuk is dat HBO Max onder andere Multiview ondersteunt. Je kan dus meerdere sportevenementen tegelijk op je scherm aanzetten. Ook nieuw zijn de ‘Gouden-medaillemomenten’. Staat er een finale op het punt van beginnen waar de medailles uitgedeeld gaan worden? Je krijgt automatisch een melding in de videospeler zodat je niets hoeft te missen. Een studioprogramma lijkt dit keer niet tot de mogelijkheden te behoren.