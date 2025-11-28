Streamingtips #48 – Stranger Things, Wraak en meer

My Southern Family Christmas (Videoland)

Het is weer die tijd van het jaar en dan moeten er ultiem slechte kerstfilms worden gekeken. My Southern Family Christmas is daar een perfect voorbeeld van. Een Hallmark-film vol onbekende acteurs die een verhaal vertellen over een vrouw die doet alsof ze journalist is, zodat ze haar vader kan ontmoeten. Het is een film vol kerstgezelligheid en natuurlijk de hoeksteen van elke kerstmis: familie, met natuurlijk het grote geheim dat uitkomt. Hoe zal haar vader reageren? Morgen weet je het waarschijnlijk niet meer, maar dat is precies wat deze kerstfilms zo heerlijk maakt: streamingdiensten staan er niet voor niets vol mee.