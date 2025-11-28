Streamingtips #48 – Stranger Things, Wraak en meer

Met de Streamingtips kijken we als FWD-redactie naar het nieuwe aanbod van voornamelijk Netflix, Amazon Prime Video en Disney+. Mochten diensten als Apple TV en Videoland ook iets tofs hebben in die week, dan maken we daar ook melding van. Veel tips zijn gebaseerd op voorkeur, maar we letten ook op zaken als populariteit of juist een bepaalde niche. Zodoende komen er veel verschillende soorten films, tekenfilms, series en documentaires aan bod. Heb je zelf ook nog streamingtips van de afgelopen week, deel die dan vooral in de reacties!
Stranger Things (Netflix)
Je kunt het bijna niet gemist hebben: Stranger Things gaat na jaren wachten zijn laatste seizoen in. De eerste vier afleveringen van seizoen 5 zijn nu te zien en daarin nemen de kinderen het op tegen het kwaad uit de Upside Down. Eleven heeft nog steeds haar krachten, maar Hopper heeft haar liever op een veiligere plek. En Dustin komt steeds weer in de problemen met de pestkop van school. Het speelt allemaal in een steeds grimmiger wordend toneel van wat er nog over is van Hawkins.
Wraak (Netflix)
De Nederlandse film Wraak draait om een jonge jongen, Samir, die net als zijn broer bijna wordt geliquideerd. Hij komt met de schrik vrij en vlucht naar Marokko. Enige tijd later komt de Officier van Justitie Samir onder het spoor door een reeks afrekeningen in het criminele circuit. Een kat-en-muisspel tussen goed en kwaad volgt, met rollen van Hamza Othman, Noortje Herlaar en Waldemar Torenstra.
My Southern Family Christmas (Videoland)
Het is weer die tijd van het jaar en dan moeten er ultiem slechte kerstfilms worden gekeken. My Southern Family Christmas is daar een perfect voorbeeld van. Een Hallmark-film vol onbekende acteurs die een verhaal vertellen over een vrouw die doet alsof ze journalist is, zodat ze haar vader kan ontmoeten. Het is een film vol kerstgezelligheid en natuurlijk de hoeksteen van elke kerstmis: familie, met natuurlijk het grote geheim dat uitkomt. Hoe zal haar vader reageren? Morgen weet je het waarschijnlijk niet meer, maar dat is precies wat deze kerstfilms zo heerlijk maakt: streamingdiensten staan er niet voor niets vol mee.
Top Guns: The Next Generation (Disney+)
Deze serie is geen vertelling over hoe het Tom Cruise verder vergaat, maar het gaat wel om een groep gevechtspiloten. In deze documentaire zien we hoe het er bij de echte Top Gun in Amerika aan toe gaat, waar je optimaal moet functioneren en jezelf elke dag weer moet bewijzen. Tof om deze redelijk gesloten wereld nu eens van dichtbij te bekijken.
Adventure Time: Fionna & Cake (HBO Max)
De populaire Adventure Time-spin-off Fionna & Cake heeft een opvolger en in dit tweede seizoen zien we hoe het het tweetal vergaat terwijl ze het moeten opnemen tegen een grote tegenstander. Het is een heerlijke spin-off die het goed doet: het bouwt namelijk wel voort op Adventure Time, maar durft ook eigen te zijn. De serie draait om creativiteit, fantasy en brengt weer allerlei filosofische vraagstukken ter tafel in een mierzoete verpakking.
