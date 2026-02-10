Launch van drie nieuwe Zendure SolarFlow-producten

In de snel veranderende wereld van thuisenergie is Zendure geen onbekende meer. Wat ooit begon als een ambitieuze start-up in Silicon Valley, is uitgegroeid tot een wereldwijde pionier die de brug slaat tussen high-tech energietechnologie en gebruiksvriendelijke consumentenoplossingen. Met de introductie van drie nieuwe SolarFlow-modellen en een AI-gestuurd ecosysteem, laat Zendure zien dat energiebesparing niet ingewikkeld hoeft te zijn.
De visie van Zendure: Democratisering van schone energie
Zendure, opgericht in 2017, heeft een duidelijke missie: betrouwbare en betaalbare schone energie toegankelijk maken voor elk huishouden. Het bedrijf heeft inmiddels vestigingen in de VS, China, Japan en Duitsland, waardoor het een unieke positie inneemt in de mondiale energiemarkt. De cijfers spreken voor zich: in 2024 alleen al genereerden Europese Zendure-gebruikers ruim 13 miljoen kWh aan schone elektriciteit.
Deze inzet voor duurzaamheid is niet onopgemerkt gebleven. UNESCO heeft Zendure erkend als een van de 80 wereldwijde leiders op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het merk richt zich specifiek op de “energy poverty gap” door oplossingen te bieden die ook geschikt zijn voor huurders en appartementbewoners, een groep die vaak buiten de traditionele zonne-energiemarkt valt.
Een kijkje achter de schermen: De Zendure-fabriek
Om de kwaliteit en levering van deze complexe systemen te waarborgen, beheert Zendure een indrukwekkende productiefaciliteit van ongeveer 10.000 vierkante meter. De focus ligt hier volledig op precisie, efficiëntie en een sluitende traceerbaarheid van elk onderdeel. De kern van de fabriek beslaat 6.000 vierkante meter, waar geavanceerde productielijnen specifiek zijn ingericht voor de nieuwe SolarFlow-serie. Deze schaal is aanzienlijk; voor een model als de SolarFlow 2400 AC+ alleen al kan de jaarlijkse productiecapaciteit oplopen tot in de miljoenen eenheden.
Het productieproces wordt gekenmerkt door een zeer strenge kwaliteitscontrole, waarbij elke micro-omvormer vijf verschillende geautomatiseerde testfasen doorloopt. Dit proces omvat onder andere het flashen van de software, uitgebreide functionele tests en een cruciale elektrische veiligheidsverificatie. Een opvallend onderdeel van deze kwaliteitsborging is de drie uur durende ‘aging test’ onder volledige belasting, waarmee de stabiliteit op de lange termijn wordt gegarandeerd. Alle data uit deze tests worden direct opgeslagen in het Manufacturing Execution System (MES), waardoor elk product van begin tot eind te herleiden is.
Naast de omvormers krijgen ook de batterijmodules een intensieve behandeling in een speciale ‘Aging Test Area’. Hier worden de modules onderworpen aan dynamische laad- en ontlaadcycli om hun prestaties in echte gebruiksomstandigheden te simuleren. Deze faciliteit is indrukwekkend van omvang en kan tot wel 300 modules tegelijkertijd testen, een proces dat een enorm vermogen van 1,5 megawatt vereist.
Zendure praktiseert bovendien wat het predikt op het gebied van duurzaamheid. De fabriek is momenteel volop bezig met de transitie naar een volledig CO2-neutrale status. Door de installatie van eigen zonnepanelen en grootschalige energieopslagsystemen op het fabrieksterrein streeft het bedrijf ernaar om uiterlijk in 2027 een officiële zero-carbon status te hebben bereikt.
De Intelligentie: HEMS 2.0 en ZENKI 2.0
Wat de SolarFlow-producten écht ‘smart’ maakt, is niet alleen de hardware, maar de softwarelaag die alles verbindt: HEMS 2.0 (Home Energy Management System). Dit systeem fungeert als de dirigent van een orkest bestaande uit zonnepanelen, thuisbatterijen, warmtepompen en elektrische voertuigen (EV’s).
Hoe werkt de AI in de praktijk?
De motor achter dit systeem is ZENKI 2.0. Deze AI-engine analyseert realtime gegevens om de meest efficiënte energiestroom te bepalen.
Dynamische prijsoptimalisatie: Dankzij integratie met meer dan 840 Europese energieleveranciers (zoals Tibber of Zonneplan in Nederland), weet het systeem wanneer de stroomprijs laag is. De AI kan besluiten de batterij op te laden via het net als de prijzen negatief zijn, om deze energie te gebruiken wanneer de prijzen pieken.
Slimme Use-Cases (Warmtepompen & EV’s): Via het MQTT-protocol praat het systeem met apparaten zoals warmtepompen en EV-laders. Heb je een overschot aan zonne-energie? De AI stuurt dit direct naar je warmtepomp om je buffer vat te verwarmen of laadt je auto op, in plaats van de stroom goedkoop terug te leveren aan het net.
ZENKI-modus: In deze modus werkt het hele huis gesynchroniseerd. Gebruikers zien hun energierekening gemiddeld met 73% dalen doordat de AI proactief verbruik verschuift naar de meest gunstige momenten.
Gebruiksscenario's en besparing
Of je nu een huurder bent met een balkon of een huiseigenaar met een volledig dak vol panelen, de systemen van Zendure zijn ontworpen voor maximale zelfconsumptie. Door energieverbruik automatisch te verschuiven naar kostenefficiënte uren, kunnen Nederlandse huishoudens jaarlijks tot €1.273 besparen.
Hoe bespaar je € 1.273 per jaar?
De jaarlijkse besparing van ruim twaalfhonderd euro komt niet zomaar uit de lucht vallen; het is het resultaat van de AI die als een actieve ‘handelaar’ op de energiemarkt optreedt. Waar een standaard zonnepaneelsysteem passief stroom opwekt, werkt het Zendure-ecosysteem met HEMS 2.0 en ZENKI 2.0 proactief op drie manieren:
Handelen met dynamische tarieven (Arbitrage): De AI is gekoppeld aan de actuele uurprijzen van de energiemarkt. Wanneer de stroomprijs op het net extreem laag of zelfs negatief is, laadt het systeem de batterij razendsnel op vanaf het net. Je krijgt dan letterlijk betaald om energie op te slaan, die je vervolgens tijdens de dure avonduren gratis weer verbruikt.
Maximalisatie van zelfconsumptie: Zonder batterij gaat zo’n 70% van je opgewekte zonne-energie verloren aan het net tegen een lage vergoeding. Zendure slaat dit overschot op en verhoogt je eigen verbruik naar meer dan 90%. De AI zorgt ervoor dat zware apparaten pas draaien wanneer de batterij vol is of de zon maximaal schijnt.
De warmtepomp en EV als slimme buffer: Via het MQTT-protocol stuurt de AI ook je warmtepomp en elektrische auto aan. In plaats van stroom te kopen op dure momenten, ‘pusht’ het systeem energie naar je buffervat of auto-accu op de meest kostenefficiënte momenten.
In de praktijk betekent dit dat je nagenoeg nooit meer de hoofdprijs betaalt voor stroom. Door de combinatie van gratis zonne-energie en het inkopen van netstroom op spotgoedkope momenten, dalen de energiekosten voor een Nederlands huishouden gemiddeld met 73%, wat onder de streep oploopt tot een jaarlijkse besparing van circa € 1.273.
De drie nieuwe vlaggenschepen
SolarFlow 2400 AC+: De perfecte ‘retrofit’ voor wie al panelen op het dak heeft. Het voegt opslag toe aan je bestaande systeem zonder dat je je huidige omvormer hoeft te vervangen.
SolarFlow 2400 Pro: Het ultieme systeem voor de ‘power-user’. Met bi-directionele 2400W AC-technologie en ondersteuning voor een PV-input tot 4800W (gecombineerd AC/DC), is dit de krachtpatser van de familie.
SolarFlow 1600 AC+: Een compacte en betaalbare instapversie die de voordelen van slimme opslag naar kleinere huishoudens brengt.
Prijs & Beschikbaarheid
Zendure maakt de overstap naar slim energiebeheer aantrekkelijk met scherpe instapprijzen en uitgebreide bundels:
