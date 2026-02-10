Launch van drie nieuwe Zendure SolarFlow-producten

Een kijkje achter de schermen: De Zendure-fabriek

Om de kwaliteit en levering van deze complexe systemen te waarborgen, beheert Zendure een indrukwekkende productiefaciliteit van ongeveer 10.000 vierkante meter. De focus ligt hier volledig op precisie, efficiëntie en een sluitende traceerbaarheid van elk onderdeel. De kern van de fabriek beslaat 6.000 vierkante meter, waar geavanceerde productielijnen specifiek zijn ingericht voor de nieuwe SolarFlow-serie. Deze schaal is aanzienlijk; voor een model als de SolarFlow 2400 AC+ alleen al kan de jaarlijkse productiecapaciteit oplopen tot in de miljoenen eenheden.

Het productieproces wordt gekenmerkt door een zeer strenge kwaliteitscontrole, waarbij elke micro-omvormer vijf verschillende geautomatiseerde testfasen doorloopt. Dit proces omvat onder andere het flashen van de software, uitgebreide functionele tests en een cruciale elektrische veiligheidsverificatie. Een opvallend onderdeel van deze kwaliteitsborging is de drie uur durende ‘aging test’ onder volledige belasting, waarmee de stabiliteit op de lange termijn wordt gegarandeerd. Alle data uit deze tests worden direct opgeslagen in het Manufacturing Execution System (MES), waardoor elk product van begin tot eind te herleiden is.

Naast de omvormers krijgen ook de batterijmodules een intensieve behandeling in een speciale ‘Aging Test Area’. Hier worden de modules onderworpen aan dynamische laad- en ontlaadcycli om hun prestaties in echte gebruiksomstandigheden te simuleren. Deze faciliteit is indrukwekkend van omvang en kan tot wel 300 modules tegelijkertijd testen, een proces dat een enorm vermogen van 1,5 megawatt vereist.

Zendure praktiseert bovendien wat het predikt op het gebied van duurzaamheid. De fabriek is momenteel volop bezig met de transitie naar een volledig CO2-neutrale status. Door de installatie van eigen zonnepanelen en grootschalige energieopslagsystemen op het fabrieksterrein streeft het bedrijf ernaar om uiterlijk in 2027 een officiële zero-carbon status te hebben bereikt.